رد ناري لوزير الخارجية السعودي على سؤال صحفية طالبت العرب بأخذ الفلسطينيين.. فيديو

رد الأمير فيصل بن فرحان عبدالله، وزير الخارجية السعودي، على سؤال صحفية طالبت الدول العربية باتخاذ خطوة “جريئة” نحو استقبال الفلسطينيين كلاجئين.

وقال بن فرحان في كلمته باللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف إطلاق النار في غزة على هامش اجتماع مجلس الأمن، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الفلسطينيين لا يريدون مغادرة أراضيهم، ولا نشجعهم أو نجبرهم على الرحيل، ولن نفعل هذا لخدمة البعض، والفلسطينيون لهم الحق في أرضهم وأن يعيشوا بكرامة وأمن في أرضهم وهذا ما سنعمل من أجل تحقيق أجندة البعض.

ونوه إلى أنّه يجب البدء الفوري في التعاطي مع جذور الأزمة الفلسطينية، ووقف الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية ووقف القتل.