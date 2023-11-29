الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رد ناري لوزير الخارجية السعودي على سؤال صحفية طالبت العرب بأخذ الفلسطينيين.. فيديو

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان عبد الله، وزير الخارجية السعودي

رد الأمير فيصل بن فرحان عبدالله، وزير الخارجية السعودي، على سؤال صحفية طالبت الدول العربية باتخاذ خطوة “جريئة” نحو استقبال الفلسطينيين كلاجئين.

وقال بن فرحان في كلمته باللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف إطلاق النار في غزة على هامش اجتماع مجلس الأمن، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الفلسطينيين لا يريدون مغادرة أراضيهم، ولا نشجعهم أو نجبرهم على الرحيل، ولن نفعل هذا لخدمة البعض، والفلسطينيون لهم الحق في أرضهم وأن يعيشوا بكرامة وأمن في أرضهم وهذا ما سنعمل من أجل تحقيق أجندة البعض.

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ونوه إلى أنّه يجب البدء الفوري في التعاطي مع جذور الأزمة الفلسطينية، ووقف الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية ووقف القتل.

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