نشرة التوك شو.. أنباء سارة من غزة وعقارات بالدولار في مصر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قال طارق النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، إنهم ملتزمون باتفاق تبادل الأسرى بينهم وبين جيش الاحتلال اللذين وقعوه برعاية مصرية قطرية كريمة، مضيفا أنهم أمس التزموا حرفيا بما عليهم، رغم وجود العديد من الخُرقات التي أسفرت عن شهيدين فلسطينيين، وبعض التحركات بالدبابات والطائرات.

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حماس تكشف سبب تعطيل إطلاق سراح الأسرى (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن سرعات الرياح وصلت في بعض المحافظات الجمهوية لـ50 كيلومتر في الساعة، ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة وحدوث انخفاض بالرؤية الأفقية.

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الأرصاد تحذر من طقس الأحد والإثنين (فيديو)

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن فكرة تنظيم مؤتمر دولي بقيام دولة فلسطينية مستقلة، على حدود 4 يونيو عاصمتها القدس الشرقية، التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، شديدة الأهمية ويجري دراستها في عواصم ومناطق مهمة حول العالم.

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ضياء رشوان يعلق على تنظيم مؤتمر دولي لإعلان إقامة دولة فلسطين (فيديو)

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الدفعة الثالثة في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي ستكون، غدا الأحد.

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قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس الوزراء ناقش، مبادرة مقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار، معلقا بأن هذا المقترح مهم وسيكون على القطاع الخاص أو الحكومي.

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أحمد موسى عن بيع العقارات بالدولار: أنت الكسبان وفلوسك مش هتخسر (فيديو)

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري يبدأ غدا جولة أخرى مكوكية مع أعضاء اللجنة العربية الإسلامية التي شكلت من القمة العربية الإسلامية، للمشاركة في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط بإسبانيا.

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متحدث الخارجية: الوضع الإنساني بغزة خطير والحديث مبكر عن إعادة الإعمار

وجه المتحدث باسم وكالة “أونروا” كاظم أبو خلف، نداء إلى العالم بشأن الوضع المأساوي في غزة، مؤكدًا أن المساعدات المقدمة لقطاع غزة غير كافية.

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أونروا تطلق نداء عاجلا بشأن الوضع المأساوي في غزة

هدد الاحتلال الإسرائيلي باستئناف العمليات العسكرية في غزة حال لم تنفذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين حتى منتصف الليل؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم السبت.

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الاحتلال يهدد باستئناف حربه في غزة إذا لم يطلق سراح الرهائن

أشاد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، ببرنامج "نوفي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، مؤكدًا أنه خطوة مهمة لمصر نحو استخدامات الطاقة النظيفة.

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أستاذ هندسة طاقة يكشف أهمية برنامج "نوفي" لمشروعات المناخ (فيديو)

تحدث السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن الدور المصري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن هناك إشادات عربية ودولية واسعة بالدور المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقف إطلاق النار وتحقيق الهدنة في غزة.

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دبلوماسي سابق: إشادات دولية بالدور المصري لتنفيذ الهدنة في غزة

أعلنت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اختراق حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي الهدنة المقررة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، وأعلن حزب الله اللبناني التزامه بها بالتبعية، وذلك حسبما أفادت به مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت.

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شاهد.. إسرائيل تخترق الهدنة بطائرات مسيرة

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن التمثيل التجاري أدى دورًا كبيرًا، في الفترة الأخيرة، بفتح معارض في كينيا وغرب القارة وغانا ونيجيريا.

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لجنة الاستثمار: مصر واجهة كبيرة للمستوردين الأفارقة (فيديو)

علق طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بالنواب، على قانون التصالح الجديد هو استثنائي لمرحلة معينة ويصنع خط فاصل بين ما هو سابق وما هو قادم، مشددًا على أن القانون فتح أبواب عديدة كانت مغلقة في قانون 2019 كحقوق الارتفاق بين العقارات.

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إسكان النواب: قانون التصالح الجديد سمح بالبناء خارج الحيز العمراني بمحدد دستوري

علق حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، على كيفية إعداد قوائم بأسماء الأسرى وما هي الشروط وآليات التسليم؟، إنه قد تم الاتفاق على القواعد الأساسية قبل الأسماء، وهذه الصفقة كانت جزئية، حيث تم وضع شرط إطلاق صراح لنساء والأطفال الأقل من 19 عام.

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وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: هيئة شئون الأسرى لديها إحصائية بكافة الأسماء (فيديو)