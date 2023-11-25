أحمد موسى عن بيع العقارات بالدولار: أنت الكسبان وفلوسك مش هتخسر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس الوزراء ناقش، مبادرة مقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار، معلقا بأن هذا المقترح مهم وسيكون على القطاع الخاص أو الحكومي.

وأضاف موسى، خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم السبت، أن ذلك ينطبق على العاصمة الإدارية والعلمين وشركات القطاع الخاص لبيع الوحدات العقارية بالدولار سواء أجانب أو مصريين بالخارج مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج، قائلا: "حول اشتري عربية وحول دولار، والمبادرة دي زيها بالظبط وأنت بره اشتري شقة وحول بالدولار".

المبادرة تجذب تنتج حصيلة دولارية كبيرة

وأوضح أن هذه المبادرة سينتج عنها حصيلة دولارية كبيرة، مؤكدا أن وزارة الإسكان طرحت في العام الماضي وحدات عقارية بالدولار وتم بيعهم لأجانب ومصريين بالخارج بحوالي 80 مليار دولار متمثلة في أراضي أيضا، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير على السوق العقاري لأنه مربح قائلا: "أنت كسبان وفلوسك مش هتخسر".

وأكد أن الربح في السوق العقاري كبير، مضيفا أن أسعاره قفزت هذا العام بنسبة تتراوح بين 25% و30%، وستزداد أكثر في العام المقبل بنسبة 40%، لافتا إلى أنه البديل الآمن في ظل ارتفاع سعر الدولار.