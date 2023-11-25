السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أونروا تطلق نداء عاجلا بشأن الوضع المأساوي في غزة

هدنة غزة
هدنة غزة

وجه المتحدث باسم وكالة “أونروا” كاظم أبو خلف، نداء إلى العالم بشأن الوضع المأساوي في غزة، مؤكدًا أن المساعدات المقدمة  لقطاع غزة غير كافية. 

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القسام ترجئ إطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين في غزة لهذا السبب

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الأونروا: المساعدات لا تكفي أمام حجم الدمار في غزة

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، إن المأسة في غزة بدأت تتكشف أمام أعيننا، مضيفًا أن نسبة المساعدات زادت بعد الهدنة ودخلت شاحنات كثيرة عبر مصر ولكن هذه المساعدات لا تكفي أمام حجم الدمار في القطاع.

هدنة 4 أيام في غزة لا تكفي

وأوضح أن هذه الهدنة التي مدتها 4 أيام لا تكاد تكفي لنحصر الأضرار ونقيم الاحتياجات لننقلها إلى المجتمع الدولي والعالم حتى يقدم لنا يد العون فيما يحصل في قطاع غزة.

واشار إلى أنه منذ اليوم الأول للهدنة تمكنوا من التحرك في بعض المناطق بقطاع غزة التي لم يكن في الإمكان الوصول إليها قبل الهدنة وتحديدًا المقطع الشمالي من مدينة غزة.

استأنفت حركة حماس وإسرائيل عملية تبادل المحتجزين في غزة والأسرى في سجون الاحتلال، بعد أن توقفت لساعات عدة، بسبب خلاف حول تنفيذ الاتفاق بين الجانبين.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت في وقت سابق أنه تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.

وأضافت كتائب القسام في بيان أن الإفراج عن مجموعة المحتجزين الثانية يتوقف على التزام إسرائيل بإدخال شاحنات الإغاثة لشمال غزة.

 

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