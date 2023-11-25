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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ضياء رشوان: انتظروا أنباء سارة عن غزة غدًا (فيديو)

ضياء رشوان، رئيس
ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الدفعة الثالثة في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي ستكون، غدا الأحد. 

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وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن الجهود المصرية ستسفر عن محاولات تمديد الهدنة إلى مُدد أخرى، مؤكدا أنها ستسفر أيضا عن أنباء سارة غدا. 

دخول 7 شاحنات وقود إلى غزة

وأضاف رشوان، أنه حتى اليوم تم الإفراج عن 26 فلسطينيا من سجون الاحتلال وباقي 24 آخرين سيتم الإفراج عنهم على مدار يومين، ويمكن أن يكون 12 أو 13 شخصا حتى يكتمل العدد النهائي، قائلا: "نحن نتحدث عن غير حاملي الجنسية الإسرائيلية، وما حدث أمس تم الإفراج عن 11، واليوم 7 وأظن أن الجهود المصرية غدا ستسفر عن آخرين من غير حاملي الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة إلى العدد المتفق عليه بين حماس ودولة الاحتلال". 

وأكد دخول 7 شاحنات من الوقود منذ الصباح الباكر وبقية الشاحنات دخلت بالكامل، مشيرا إلى أنه يتم توزيعها الآن عن طريق "الأونروا" في كل مناطق غزة بما فيها مدينة غزة وشمالها. 

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