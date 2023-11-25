أستاذ هندسة طاقة يكشف أهمية برنامج "نوفي" لمشروعات المناخ (فيديو)

أشاد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، ببرنامج "نوفي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، مؤكدًا أنه خطوة مهمة لمصر نحو استخدامات الطاقة النظيفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن إنتاج مصادر الطاقة المتجددة لا يحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة مقارنة بالأنواع الأخرى من الطاقة، بالإضافة إلى أنها مصادر مستدامة للطاقة.

وأشار إلى أن الطاقة المتجددة لا ترتبط باضطرابات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنها منخفضة الأثر البيئي، وهذا يساهم بشكل كبير في الحفاظ على المناخ وبالتالي كوكب الأرض.

وأشا ر إلى أن برنامج "نوفي" مبادرة مميزة وتهدف إلى تحقيق عمليات النمو، وتقليل انبعاث الكربون، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في جلب العديد من الاستثمارات الخاصة بهذا النوع من الطاقة.

تكلفة برنامج نوفي

ويتضمن محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" مشروعات بتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار، وتهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية وتدعم المزارعين لتبني الممارسات الذكية وتحقيق الفوائد الاقتصادية المرتبطة بزيادة إنتاجية المحاصيل واستقرار الأسعار، وتحديث أنظمة الري وزيادة كفاءتها ودفع جهود التنمية البشرية وزيادة جهود تمكين مياه الأمطار، وتحسين الوصول للمياه، وتعزيز المرونة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.

وجرى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في يوليو ٢٠٢٤.

بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس ٢ بقدرة ٥٠٤ ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية) وبنك التعاون الياباني (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في فبراير ٢٠٢٥.