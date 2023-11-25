السبت 25 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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دبلوماسي سابق: إشادات دولية بالدور المصري لتنفيذ الهدنة في غزة

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

تحدث السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن الدور المصري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن هناك إشادات عربية ودولية واسعة بالدور المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقف إطلاق النار وتحقيق الهدنة في غزة.

 

وأضاف “هريدي”، أن المجتمع الدولي رحّب بشكل كبير بـ الهدنة، وأشاد بالجهود التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل لهذه الهدنة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “دي إم سي”.

 

وأوضح أن هناك آمال كبيرة تزداد يومًا بعد يوم، وأن تتحول هذه الهدنة إلى هدنة مستمرة يعقبها وقف لإطلاق النار مستدام في قطاع غزة، وهذا ما أعرب عنه الرئيس الأمريكي بايدن أمس، ترحيبًا بدخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كل الأطراف المعنية ستخرج فائزة في حال استمرار وقف إطلاق النار، :"رحب به الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رؤساء حكومتي بلجيكا وإسبانيا.. العالم كله تنفس الصعداء".

 

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