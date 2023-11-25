ضياء رشوان يعلق على تنظيم مؤتمر دولي لإعلان إقامة دولة فلسطين (فيديو)

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن فكرة تنظيم مؤتمر دولي بقيام دولة فلسطينية مستقلة، على حدود 4 يونيو عاصمتها القدس الشرقية، التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، شديدة الأهمية ويجري دراستها في عواصم ومناطق مهمة حول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هذا الطرح لا يلغي حل الدولتين ولكن يبدأ بحل الدولتين بطريقة مختلفة، مؤكدا أنه لم يقصد بعقد مؤتمر لكي نصل للدولة الفلسطينية بل لإعلان وإقامة الدولة الفلسطينية، ثم يعقد المؤتمر للتشاور حول القضايا المعلقة المعروفة بقضايا الحل النهائي.

وأكد أن هذا الأمر يجري دراسته بعمق في عديد من دوائر صنع القرار حول العالم، قائلا إن الأيام المقبلة ستشهد تطورات سواء من مصر في تطوير الفكرة أو من الاستجابة للفكرة للدول في حيز التنفيذ على مستوى العالم.

وذكر أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين وتحويلها من عضو مراقب إلى دولة كاملة العضوية يجعل الحديث عن بقية الأشياء تفاصيل، فالدولة قد قامت ولديها قرار 181 من الجمعية العامة بتقسيم الدولتين.

الدفعة الثالثة في صفقة تبادل الأسرى غدا

وأشار إلى أن الدفعة الثالثة في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي ستكون، غدا الأحد.

ولفت إلى أن الجهود المصرية ستسفر عن محاولات تمديد الهدنة إلى مُدد أخرى، مؤكدا أنها ستسفر أيضا عن أنباء سارة غدا.

وأضاف رشوان أنه حتى اليوم تم الإفراج عن 26 فلسطينيا من سجون الاحتلال وباقي 24 آخرين سيتم الإفراج عنهم على مدار يومين، ويمكن أن يكون 12 أو 13 شخصا حتى يكتمل العدد النهائي، قائلا: "نحن نتحدث عن غير حاملي الجنسية الإسرائيلية، وما حدث أمس تم الإفراج عن 11، واليوم 7 وأظن أن الجهود المصرية غدا ستسفر عن آخرين من غير حاملي الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة إلى العدد المتفق عليه بين حماس ودولة الاحتلال".

وأكد أنه تم دخول 7 شاحنات من الوقود منذ الصباح الباكر وبقية الشاحنات دخلت بالكامل، مشيرا إلى أنه يتم توزيعها الآن عن طريق "الأونروا" في كل مناطق غزة بما فيها مدينة غزة وشمالها.