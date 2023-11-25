السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

شاهد.. إسرائيل تخترق الهدنة بطائرات مسيرة

طائرة مسيرة ارشيفية
طائرة مسيرة ارشيفية

أعلنت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اختراق حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي الهدنة المقررة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، وأعلن حزب الله اللبناني التزامه بها بالتبعية، وذلك حسبما أفادت به مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت.

الهدنة بين حماس وإسرائيل

txt

رئيس حماس بالخارج مهاجمًا إسرائيل: "ضعيفة كبيت العنكبوت"

txt

إسرائيل توافق رسميًا على صفقة تبادل للأسرى مع حماس وهدنة إنسانية في غزة

وأوضح أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن الهدنة خرقت عبر طائرات مسيرة إسرائيلية جابت سماء جنوب لبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دفع المقاومة الإسلامية بإطلاق صاروخ أرض جو لاستهداف الطائرة، ولكن يبدو أنها لم تصب الهدف.

 

وأضاف أن هناك إطلاق نيران من قبل الجانب الإسرائيلي على عدد من المزارعين، ما أسفر عن إصابة سيارة في الجنوب اللبناني، والأنباء تفيد بأن هناك إطلاق نار على المزارعين الذين عادوا إلى مزارعهم لحصد الزيتون، بعدما مر الموسم دون قطفه.

 

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إلى أن الجانب اللبناني يرى أن هناك انتهاكات إسرائيلية للهدنة، وقد توعد الجانب اللبناني من قبل بأن أي انتهاك للهدنة سيرد عليه بالمثل، وبالتالي هذا الأمر ينذر بتوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية.

قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، نجحت في تنفيذ الهدنة الإنسانية باليوم الأول، وإن الإفراج عن بعض المحتجزين، تحت إشراف مصري كامل، يدل على نجاح الهدنة الإنسانية.

أضافت خلال مداخلتها ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” أن رئيس وزراء بلجيكا، نشر على صفحته الخاصة، شكرا للدور المصري، في إجلاء 100 مواطن بلجيكي من فلسطين، إضافة إلى توفير مصر المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح على الدوام، والتنسيق مع كل الأطراف والتفاوض معهم، لإجلاء المزيد من الرعايا الأجانب.

التهجير القسري للفلسطينيين

وتابعت بأن هناك إشادة دولية بالموقف المصري، مع رفض فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، لمنع تصفية القضية الفلسطينية، وإيجاد حل سياسي، يقوم على مبدأ حل الدولتين، والحفاظ على حدود 4 يونيو لعام 1967، لذا كان الموقف المصري يعمل على هذه الأمور، التي بدأت تتحقق مع تغيير وجهة النظر الدولية.

معبر رفح

وأضافت أن رئيس وزراء إسبانيا تعهد بـ4 أطنان من المساعدات، وضروة وصول المساعدات، وفتح معبر آخر مساندة لمعبر رفح، ما يعد تقدمًا مهمًا في العمل على رفض فكرة التهجير القسري، التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مواد متعلقة

محلل سياسي فلسطيني: مصر نجحت في نقل الصورة الحقيقية عن الأزمة بغزة

أستاذ علوم سياسية: مصر لها أياد بيضاء على القضية الفلسطينية

عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار القاهرة الدولي

دبلوماسي سابق: الهدنة الإنسانية بغزة خطوة على الطريق الصحيح

إكسترا نيوز: معبر رفح استقبل اليوم 9 مصابين قادمين من قطاع غزة

رئيس الحكومة الفلسطينية: "نرحب باتفاق الهدنة في غزة برعاية مصر وقطر"

خبير علاقات دولية: "الهدنة الإنسانية بقطاع غزة نتيجة أدوار متعددة للدبلوماسية المصرية"

بعد الإعلان عن قمة مصرية أردنية.. علاقات القاهرة وعمّان (فيديو)
الجريدة الورقية