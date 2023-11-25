نشرة التوك شو.. تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل وشكر بايدن للسيسي

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القضية الفلسطينية أصبحت مصيرية للمصريين بعد كشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية، لافتا إلى أن الموقف المصري تجاه فلسطين نال إشادة العالم كله.

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اتحاد عمال مصر: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية نال إشادة العالم (فيديو)



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب الفلسطيني يحتفل اليوم بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى، مشيرا إلى أن مجرد التفاوض بين حماس ونتنياهو عبر وسطاء؛ هو انتصار للمقاومة والشعب الفلسطيني.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامصطفى بكري: المقاومة أصابت الاحتلال بالذعر والهدنة انتصار للفلسطينيين (فيديو)



قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن اليوم هو يوم تاريخي؛ في ظل الانتشار الكبير والنقل العالمي للإعلام المصري، وقناة القاهرة الإخبارية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناخالد أبو بكر عن تغطية صفقة تبادل الأسرى: فخورون بالإعلام المصري



وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهده وقيادته لدعم حل الأزمة في غزة.

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قال الدكتور شوقي علام، المفتي العام لجمهورية مصر العربية، إن الانتخاب بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته هذه، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة والقدرة على حماية الوطن والحفاظ على استقراره؛ لأن صوته أمانة.

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المفتي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني (فيديو)



أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أنه يطمئن على حالة الفنان عادل إمام الصحية بصفة مستمرة من شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناطارق الشناوي يكشف عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)



كشف الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة بشأن غرض جيش الاحتلال الإسرائيلي من الموافقة على الهدنة التي تم إقرارها مع حركة حماس لتبادل الأسرى.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناعمرو أديب يكشف مفاجأة عن هدف إسرائيل من الموافقة على الهدنة (فيديو)



قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إسرائيل تستخدم التعتيم الإعلامي الكامل حول الحرب على غزة، موضحا أن إسرائيل لا تنشر أي خبر إلا بعد التأكد منه وإبلاغ الأهالي وبالتالي يحدث عملية تعمية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامحلل فلسطيني: إسرائيل لن تجرؤ على قصف شاحنات المساعدات من الجانب المصري



أكد يحيي راشد، وزير السياحة الأسبق، أن فكرة مشروع العائلة المقدسة العالمي تبلورت عقب زيارة البابا فرانسيس إلي مصر، خاصة بعد كلمته والتي قال فيها “ندعو العالم الي الحج في مصر”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناوزير السياحة الأسبق يكشف عن مشروع يجذب 30 مليون زائر.. الحج لمصر

