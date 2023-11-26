الأرصاد تحذر من طقس الأحد والإثنين (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن سرعات الرياح وصلت في بعض المحافظات الجمهوية لـ50 كيلومتر في الساعة، ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة وحدوث انخفاض بالرؤية الأفقية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أنه متوقع، غدا الأحد، استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من الصحراء الغربية مع سرعات رياح ستكون ما بين 40 لـ 50 كيلومتر على الساعة، وستثير الأتربة والرمال.

وأكدت أن نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط سيصل لـ80 كيلومتر على الساعة، وستؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج سيصل إلى 5 أمتار على البحر المتوسط، وسيكون غير مؤهل لأعمال الصيد وحركة الملاحة البحرية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع سرعة الرياح سيساعد في إحداث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، ومتوقع غدا، انخفاض في قيم درجات الحرارة عن اليوم بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات، موضحة أنه سيكون هناك أجواء خريفية معتدلة في فترة النهار بمعظم محافظات الجمهورية، وستسجل درجات الحرارة غدا خلال فترات النهار 25 درجة مئوية، وخلال فترات الليل ستنخفض إلى 16 و15 درجة مئوية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الإثنين المقبل، سيكون هناك المزيد من انخفاض في قيم درجات الحرارة وستسجل العظمى في القاهرة الكبيرى 23 درجة مئوية في فترة النهار، لافتة إلى أن من المتوقع عودة فرص الأمطار غدا خلال فترة المساء مع تحول الكتل الهوائية إلى كتل هوائية شمالية على السواحل الشمالية للبلاد، وسيكون هناك أمطار خفيفة ومتوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري.

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وأوضحت أن الأمطار واضطراب الملاحة البحرية سيستمران حتى، الاثنين، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أنه سيبدأ استقرار الأحوال الجوية، الثلاثاء المقبل، وستعتدل سرعات الرياح بشكل كبير، محذرة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية الالتزام بارتداء الكمامة.

ووجهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصيحة للمواطنين بالبدء في ارتداء الملابس الشتوية خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، وأن تكون القيادة في هدوء تام على أغلب الطرق مع انخفاض الرؤية الأفقة، وذلك بسبب الأتربة والرمال المثارة ، والابتعاد عن اللوحات المعدنية والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة والأشجار.