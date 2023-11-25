السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: هيئة شئون الأسرى لديها إحصائية بكافة الأسماء (فيديو)

الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين

علق حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، على كيفية إعداد قوائم بأسماء الأسرى وما هي الشروط وآليات التسليم؟، إنه قد تم الاتفاق على القواعد الأساسية قبل الأسماء، وهذه الصفقة كانت جزئية، حيث تم وضع شرط إطلاق صراح لنساء والأطفال الأقل من 19 عام.

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هيئة شئون الأسرى

و أضاف “عصفور” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”المذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، أن هيئة شئون الأسرى لديها إحصائية بكافة أسماء الأسرى الفلسطينيين بأعمارهم وعدد سنوات أسرهم، لافتًا إلى أن المواصفات يضعها كل طرف ويتم تبادلها عبر القناة المصرية القطرية للتفاهم على الصيغة النهائية.

الأسرى الأجانب

وتابع، أن ما حدث البارحة كان بسبب تأخير بأليات الأتفاق والتسليم لانها جزء أمني بالصفقة ولا يجب الاخلال به، لافتًا الي ان من لدية الأسرى الأجانب يجب عليه مراعاة تلك الشروط الأمنية ووضع ذلك الجزء بالحسبان عند التبادل.

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