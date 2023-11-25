انطلاق فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقري حياة كريمة بسوهاج

بدأ مركز البحوث الزراعية تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة سوهاج لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة سوهاج في الفترة من ٢٥ نوفمبر الي ٣٠ نوفمبر 2023.

وأكد الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين

أن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة سوهاج وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية واضاف فاضل ان القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة سوهاج .

وأكد فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز محافظة سوهاج في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية و ستقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية