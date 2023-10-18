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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تنظم ورشة حول المعايير الأخلاقية لاستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

نظم مركز البحوث الزراعية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل بعنوان "المعايير الأخلاقية لاستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي".

حيوانات التجارب في البحث العلم

تهدف الورشة إلى التعريف باللوائح والقوانين العالمية المنظمة للتعامل مع حيوانات التجارب في البحث العلمي، وأليات الاستخدام الأمثل للحيوانات ورعايتها قبل وأثناء التجربة البحثية، وذلك تماشياً مع تعليمات منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة.

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افتتح الورشة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وأكد على أهمية بذل الجهد لتنفيذ البحوث التطبيقية والإنتاجية، ورفع الكفاءة العلمية والبحثية للباحثين، وتشجيعهم على نشر الأبحاث في المجلات العالمية.

 

شارك في الورشة الدكتور شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور أحمد عكازة، مدير المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف، وأعضاء لجنة مركز البحوث الزراعية لرعاية وإستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمي من معاهد ومعامل المركز المختلفة، وكذلك 42 باحث من معاهد المركز.

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وفي كلمته، أشار الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، إلى التعاون المستمر بين اللجنة ولجنة جامعة القاهرة لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى، واللقاءات بين باحثي المركز في معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية المختلفة لرفع كفاءة المنظومة البحثية بالمركز.

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