ربيع رئيساً لنادى سوهاج الرياضى ولبيب نائباً وأيمن أميناً للصندوق

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد بنادي سوهاج الرياضي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فوز محمد علي ربيع بمنصب رئيس مجلس إدارة، ومصطفى محمود لبيب بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة، وأيمن كامل حفني بمنصب أمين الصندوق.

كما أعلنت اللجنة أسماء الفائزين بأعضاء مجلس إدارة نادي سوهاج الرياضي وهم كل من أحمد أبو الوفا محمد، عصام خلف عبداللطيف، محمد حسني محمد، أحمد عبداللطيف فهمي، حسن حمدي محمود، أحمد رضوان محمود، حسين أحمد حسين .

جدير بالذكر أن أعضاء الجمعية العمومية بنادي سوهاج الرياضي الذين لهم حق التصويت في الانتخابات بلغوا 5091، وشهدت عملية الاقتراع التي تمت بمقر النادي بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج إقبالًا ملحوظًا من الناخبين.