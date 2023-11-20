حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل في المدارس للعام الدراسي 2023-2024.

وسمحت وزارة التربية والتعليم للمدارس بوضع امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي في مختلف المواد الدراسية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على الطلاب بالحضور بالزي الرسمي في امتحانات شهر نوفمبر وإحضار الأدوات المدرسية الخاصة بهم.

قواعد امتحانات شهر نوفمبر

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تكون امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل تكون على مستوى المدرسة وليس موحدًا.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات شهر نوفمبر توضع على مستوى المدرسة من خلال التوجيه في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات شهر نوفمبر تحتوى على أسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم للمنهج في الفترة من بداية الدراسة وحتى نهاية الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة أن تكون امتحانات شهر نوفمبر من مقررات أول شهر في الدراسة فقط، مع تخصيص فترة دراسية واحدة لعقد كل امتحان من امتحانات شهر نوفمبر المقرر بدأها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر نوفمبر توضع بمعرفة موجهي المواد، وتجرى أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة.

وحظرت وزارة التربية والتعليم الغياب نهائيًا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر نوفمبر 2023، وفي حالة المرض على الطالب أثناء امتحانات شهر نوفمبر يحضر الامتحان متخذا الإجراءات الاحترازية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن يكون اليوم الدراسي كاملا خلال امتحانات شهر نوفمبر ويعقد الامتحان في الحصة( الثالثة والرابعة).

ومنعت وزارة التربية والتعليم انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر نوفمبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وتوزّع درجات الصفوف الدراسية الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية على النحو التالي: 60 درجة للاختبارات التحريرية، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة.

ويعتمد نظام التقييم في المرحلة الابتدائية على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة التي تبلغ 12 اثنى عشر مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

