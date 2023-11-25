بدء التقديم على دورة تدريب مهنة "الفندقة الشاملة" لشباب سوهاج

قال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بمحافظة سوهاج، أن وزارة العمل أعلنت عن بدء مديرية القوى العاملة بسوهاج، تحت رعاية حسن شحاتة وزير العمل، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، التقديم للحصول على الدورة التدريبية المجانية على مهن الفندقة الشاملة ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ، ومنتجع هيلتون الاقصر، وذلك بمركز التدريب المهني التابع للمديرية في الكوثر والمعد بأحدث التجهيزات والمعدات في مجالات "المطبخ، الإشراف الداخلي، الأغذية والمشروبات" .





وأضاف مدير المديرية أن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم علي الفندقة الشاملة، لمدة 6 أسابيع ( 4 أسابيع منها بمركز التدريب المهني، واسبوعين بمنتجع هيلتون بمحافظة الاقصر)، والتدريب خلال أيام الأحد إلى الخميس، وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الهمم علي التقدم للالتحاق بالتدريب.





وأشار "أبو زيد"، أن الوزارة أوضحت فى بيان لها ، ان مميزات التدريب المتاح ان المتدرب يحصل على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من الوزارة والبرنامج ومنتجع هيلتون ، وشهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً، تسمح للمتدرب بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب ، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي ، وتأمين ضد إصابات العمل ،و زي موحد وادوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ، مع إعطاء الاولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها لخريجى التدريب.





وأوضح مدير مديرية العمل بسوهاج، ان تلك التدريبات تأتى تأتى تنفيذا لوجيهات وزير العمل بتكثيف برامج التدريب المجانية المقدمة للشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي بالتعاون مع الجهات المتخصصة والدولية المعنية بذلك.





كما أكد الدكتور هشام أبو زيد، على أن شروط التقديم تتمثل فى : الحصول علي مؤهل عالي او متوسط مناسب ، والسن من 18 إلى 35 سنة ، مع التفرغ التام طوال مدة التدريب ، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة ، واجتياز المقابلة الشخصية، كما يتم التقديم بمقر ديوان مديرية العمل بطريق أسيوط سوهاج بجوار محكمة الأسرة من يوم الاحد الموافق 26 نوفمبر وحتى الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 ويتم اخطار الناجحين بموعد المقابلة الشخصية .