في نوفمبر الأسود .. 4 نجوم رحلوا آخرهم رامي خالد

هل غار نوفمبر من فبراير ليصبح أسود، حيث رحل عن عالمنا عدد من النجوم في شهر نوفمبر الجاري، وخيم الحزن على الجمهور والوسط الفني، ومن هنا تستعرض "بوابة الوفد" أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا.

رحل عن عالمنا الفنان الأردني، رامي الخالد، أمس الخميس، إثر تعرضه لأزمة قلبية، ونشرت النجمة دينا كرزون عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وبوست وكتبت فيه، الأخ والصديق صاحب القلب الطيب الفنان الأردني رامي الخالد، في ذمة الله، صدمة كبيرة ، لا حول ولا قوة إلا بالله، رحمة الله عليك، عزائي إلي عائلته الكريمة والوسط الفني الأردني.

بوست ديانا كرزون

من هو الفنان رامي الخالد الأردني ؟

رامي الخالد من مواليد عام 1976، بدأ مسرته الفنية وهو بعمر 16 عام، عندما شارك في الأغنية الوطنية "الطبيب طبيبك" وحصل على المركز الأول، ثم أصبح عضو بنقابة الفنانين الأردنيين.

وأصدر الخالد ألبومًا بسام" غالية" ويضم 10 أغاني ، وقام بتسجيل أغنية "وحدك".

وشارك في أوبريت "البراءة يا رسول الله" كما شارك في أوبريت أردن الشومات" وغني الخالد أوبريت "دار السلام" و "الأردن غير".

الفنان رامي الأردني

صلاح رمزي رحل بعد غيبوبة عامين

أعلن الفنان شريف رمزي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن وفاة شقيقه صلاح، الذي دخل في غيوبة طويلة بعد صراع مع المرض، قائلا: البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعو له.

شريف وصلاح رمزي

وكان قد كشف شريف رمزي عن تطورات حالة شقيقه الصحية، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته في مهرجان البحر الأحمر، قائلا: شقيقي صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التي خضع لها خلال الفترة الماضية، ولكنه دخل في غيبوبة، في هذه الحالة لا نعلم موعد إفاقته، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء فليس بأيدينا أو أيدي الأطباء شيء لفعل.

من هو صلاح رمزي؟

صلاح محمد رمزي عمل منتجًا منفذًا في فيلم "الديلر" مع النجم أحمد السقا، وفيلم "نمس بوند"، مع النجم هاني رمزي، هو كان لا يهوي حياة الشهرة والأضواء"

صلاح رمزي

شريف شاكر رحل بالسرطان

رحل عن عالمنا الفنان الشاب شريف شاكر، يوم11 نوفمبر الجاري بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أعلن الملحن بلال سرور وفاة شاكر وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك يا شريف ويجازيك خير عن صبرك وعلى مرضك".

شريف شاكر على فراش المرض

من هو شريف شاكر ؟

عاش شريف شاكر طفولته بالمملكة العربية السعودية، قبل أن يعود لمصر وهو في عمر 16 عاما، حصل على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية.

ألف كتاب عن فترة مرضه وحمل عنوان "هرجع أقوى"، وجر طرحه بمعرض الكتاب العام الماضي

أحب شريف الغناء منذ صغره، وتتلمذ في دار الأوبرا المصرية على يد كل من المايسترو محمد عبد الستار، والمايسترو سليم سحاب.

شريف شاكر

من أبرز أغانيه التي قام بطرحها "عمري ابتدا، نقطة سواد"، وتعد آخر أغانيه "سيرتك جميلة" والتي قام بطرحها في فبراير 2022 وحققت ربع مليون مشاهدة على يوتيوب.

وقد أعلن الفنان شريف شاكر إصابته بسرطان الدم عام 2018، إذ اكتشف شريف المرض بالصدفة، إذ عانى من آلام في البطن، وبزيارة الطبيب كشفت التحاليل أنه مصاب بسرطان الدم، فقد شريف 30 كيلو من وزنه بسبب مرضه.

عثمان محمد علي رحل بجلطة في المخ

رحل عن عالمنا الفنان عثمان محمد علي يوم 12 نوفمبر الجاري، والد الفنانة سلوى عثمان، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية شديدة، إذ أعلن الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان عثمان محمد على توفي.

من عثمان محمد علي ؟

الفنان الراحل عثمان محمد علي ولد في الإسكندرية في عام 1935، اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

عثمان محمد علي

أعمال الفنان عثمان محمد علي

شارك عثمان محمد علي في أول مسلسل إذاعي وهو "حب وإلهام" في عام 1954، ثم تلاها أعمال كثيرة منها "للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان والوهم".

شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها "رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى في عزو، الإمام الشافعي"، من أفلامه السينمائية "دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة".