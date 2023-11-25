رئيس مياه سوهاج يتفقد لجان المقابلات للمتقدمين للوظائف الفنية والحرفية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف فنى تشغيل وفنى معمل وفنى مساحة وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة وعامل تشغيل وحرفى وسائق وسائق معدات ومراقب امن والتى تستمر فى الفترة من 19 نوفمبر 2023 الى 28 من نفس الشهر.



واشار رئيس مياه سوهاج انه تم تشكيل لجان متخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لاختيار افضل العناصر الفنية والحرفية والتى تساهم فى استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين بجودة عالية وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والجارى استلامها.



واشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية انه تجرى المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائى واخصائى سلامة وصحة مهنية واخصائى موارد بشرية ومحاسب فى الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 6 من نفس الشهر بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية.