قافلة جنوب الوادى تختتم أعمالها بالكشف على 869 مواطن بحلايب وشلاتين

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، انتهاء اعمال القافلة التنموية الشاملة لجامعة جنوب الوادى ( طبية، بيطرية، مساعدات غذائية ومستلزمات مدرسة ) بمدينتى شلاتين وحلايب جنوب البحر الأحمر والتي استمرت على مدار اربعة ايام خلال الفترة من ٢٠٢٣/١١/١٥ حتى ٢٠٢٣/١١/١٨ بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة لتقديم الرعاية الطبية والكشف المجانى لاهالينا بالجنوب



ووجه محافظ البحر الأحمر، الشكر لأعضاء القافلة التنموية بجامعة جنوب الوادى برئاسة الاستاذ الدكتور أحمد عكاوي عبد العزيز رئيس جامعة جنوب الوادي، والاستاذ الدكتور عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق والاستاذ الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، بالإضافة لعمداء ووكلاء بعض الكليات المشاركة وبعض من الاساتذة واعضاء هيئة التدريس ومسئولي اللجان المعاونة لجهودهم في توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج مجاناً لأبناء الجنوب من خلال القافلة التي شملت مختلف التخصصات الطبية والبيطرية والتوعوية التعليمية .

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن تنظيم القوافل الطبية والعلاجية، يأتي من منطلق اهتمامه بكافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة بمختلف المدن، لافتاً إلى مدى تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة خلال الفترة الاخيرة ،مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لتوفير كافة إحتياجات ومتطلبات قطاع الصحة بمختلف مدن المحافظة لتقديم أفضل الرعاية الصحيّة والعلاجية للمواطنين.

يذكر أن القافلة الطبية العلاجية أجرت الكشف الطبي على ٨٦٩ حالة، تشمل ( اطفال ،رمد، اسنان ،نساء ،عظام،انف واذن ،جراحة عامة باطنة ،صدر ،جلدية ،مسالك) أيضاً الجوانب التعليمية والتوعوية وايضا الكشف البيطرى .

ومن جانبه وفر اللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين واللواء محمد البنا رئيس مدينة حلايب الدعم الكامل لأعضاء القافلة من خلال التنسيق مع الادارات المختصة لتعظيم الاستفادة من القافلة لخدمة اهالينا في الجنوب .