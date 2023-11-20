مجلس قومى المرأة بسوهاج يدعم ترشيح أول سيدة لعضوية نادى سوهاج الرياضى

أعلنت الدكتورة سحر وهبى أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج رئيس المجلس القومي للمرأة بسوهاج دعمها للسيدة سحر محمود لعضوية مجلس إدارة نادى سوهاج الرياضى ، وطالبت وهبى جميع من لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية لنادى سوهاج الرياضى بإعطاء صوتهم للسيدة سحر محمود باعتبارها العنصر النسائي الوحيد المرشح لعضوية النادى منذ إنشائه فى القرن الماضى ، وذلك فى انتخابات النادى المزمع إجراؤها يوم الجمعة القادم ٢٤ نوفمبر .

جدير بالذكر أن سحر محمود مرشحة على مقاعد فوق السن من بين ١٦ مرشحا وسيحصل أعلى خمسة مرشحين من حيث الأصوات على المقاعد الخمسة ، وسحر محمود حاصلة على ليسانس الآداب والتربية قسم اللغة الإنجليزية من جامعة سوهاج .