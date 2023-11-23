" مرض السعار وصحة التغذية " ندوة توعوية بتعليم نجع حمادي

نظم قسم البيئة والسكان بإدارة نجع حمادي التعليمية، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بنجع حمادي، ومعهد بحوث صحة الحيوان بقنا ندوة توعوية بعنوان " مرض السعار وصحة التغذية"، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

حاضر خلال الندوة الدكتوره إيريني لمعي توفيق طبيبة بيطرية بإدارة الطب البيطري بنجع حمادي، ودكتور محمد علي أحمد الطبيب البيطري بمعهد بحوث صحة الحيوان بقنا.

وتحدثت الدكتوره إيرين لمعي عن مرض السعار وأنه مرض فيروسي معدي ينتقل من الحيوانات المسعورة أو المصابة بداء الكلب إلى البشر والحيوانات الأليفة الأخرى عن طريق الخدش أو العض، يظهر على شكل التهاب في الدماغ بعد فترة الحضانة، وتظهر أعراضه علي هيئة صداع، وفرط الحركة، أو الخمول، وقد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم القيام بعلاجه.

وتناولت لمعي، بالحديث عن صحة التغذية وضرورة شراء اللحوم والدواجن من محلات مصدر ثقة والتي يتم متابعتها باستمرار من إدارة الطب البيطري، متناولة بالحديث أضرار تناول الألبان دون أن يتم غليها لمدة عشر دقائق وكذلك طرق الكشف عن مدي سلامة الأسماك وغيرها من الأطعمة.

كما تحدث الدكتور محمد علي عن علاج الانسان عندما يتعرض للعقر من حيوان مصاب بالسعار، وأنه لابد من الإسراع في أخذ حقنة سريعة المفعول " الغلوبيولين المناعي لداء الكلب" Human Rabies Immunoglobulin، لمنع الإصابة بالعدوى الفيروسية، وتُعطى هذه الحقنة إذا لم يكن قد تلقي المصاب لقاح داء الكلب تُعطى هذه الحقن بالقرب من موضع عضة الحيوان إن أمكن، وفي أقرب وقت ممكن بعد العضة وتعطي الحقن مجانا بالمستشفيات .

وأكد الطبيب البيطري بمعهد بحوث صحة الحيوان بقنا، علي أن داء الكلب أحد الأمراض المعدية التي يخشاها البشر منذ القدم ومن أعلى الأمراض المعدية وقد تؤدي للوفاة في حالة عدم العلاج ، حيث تقدر الدراسات أن داء الكلب يسبب 59 ألف حالة وفاة بين البشر سنوياً في 150 دولة حول العالم، موضحا أنه يرجع تسمية داء الكلب بهذا الاسم إلى أن 99 %، من الحالات المصابة سببها الكلاب التي تعاني من السعار، على الرغم من أن الفيروس الذي يسبب داء الكلب يمكن أن ينتقل عن طريق حيوانات برية أخرى مثل الخفافيش والثعالب.

أدار فعاليات الندوة، وليد فتحي مغربي مسؤول قسم البيئة والسكان بإدارة نجع حمادي التعليمية.