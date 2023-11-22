نشرة التوك شو.. هدنة غزة وتصدي البرلمان المصري لمخطط تهجير الفلسطينيين

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر كانت ولا تزال تُعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي.



لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الرئيس السيسي: مصر تقف ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري



قال الدكتور أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجميع شاهد الشهداء وهم بساحات المستشفى الإندونيسي، وداخل أروقة المستشفى بين المصابين، موضحا أنه لا توجد إمكانية لدفن الشهداء بسبب استمرار الحصار على المستشفى وغيره من المستشفيات.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالهلال الأحمر الفلسطيني: لا توجد إمكانية لدفن شهداء المستشفى الإندونيسي



قال الدكتورعبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن المقاومة الفلسطينية حماس هي من تحدد طبيعة صفقة، تبادل الأسرى وطبيعة المفاوضات، لأنهم من يأسرون الرهائن.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا"فتح": مفاوضات صفقة تبادل الأسرى تتم مع حماس من خلال مصر وقطر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية لمواجهة المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى: جلسة البرلمان لرفض تهجير الفلسطينيين "تاريخية" (فيديو)



قال الإعلامي تامر أمين، أنه تم الاتفاق اليوم على هدنة إنسانية في غزة قرابة الـ 5 أيام، والتي غالبا ستبدأ من الخميس المقبل.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا



أكد الاعلامي أحمد موسى، أنه في عام 2008 اقتحم عدد من الفلسطنين سيناء، والقوات المسلحة اتخذت اللازم وأعادتهم خارج سيناء وإلى قطاع غزة مرة أخرى.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى: ما يحدث في غزة خطر على الأمن القومي المصري والأردني



قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين حماس وإسرائيل تشمل إيقاف الأقمار الصناعية والتجسسية التابعة لإسرائيل، باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

محلل سياسي يكشف كواليس الهدنة بين إسرائيل وحماس (فيديو)



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هذه الهدنة الوشيكة للأحداث في غزة قائمة على أساس وقف إطلاق النار بين 4 أيام أو 5 أيام ويصحب وقف إطلاق النار إفراج حركة حماس عن 50 سيدة أسيرة إسرائيلية والأطفال المحتجزين من قبل حماس.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناإبراهيم عيسى: حماس "مختلة" مكنت إسرائيل من قتل 8500 امرأة وطفل



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن إسرائيل تضغط باتجاه تهجيرأهالي غزة إلى حدود مصر بسيناء مؤكدا ان هذا الأمر حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية العدوان وأن حدود مصر خط أحمر، كما طالب بحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامصطفى بكري يكشف عن 3 مطالب لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين (فيديو)



قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه يجب وقف المجزرة والمذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، ويجب البناء على هذا الأمر الذي يمكن أن يتحقق مع الاستمرار في الضغط والتحرك السياسي من أجل ضمان وقف العدوان الهجمي على الشعب الفلسطيني، أيا كان ما يدور الحديث عنه.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

مستشار الرئيس الفلسطيني: حقن الدماء ووقف المجازر أهم أولوياتنا حاليا



قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إننا نأمل أن تنجح المفاوضات في تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة بجانب الإفراج عن الأسرى.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناهيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: نأمل إلتزام إسرائيل بالهدنة.. مستوى الثقة صفر (فيديو)

