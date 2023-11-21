الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إبراهيم عيسى: حماس "مختلة" مكنت إسرائيل من قتل 8500 امرأة وطفل

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هذه الهدنة الوشيكة للأحداث في غزة قائمة على أساس وقف إطلاق النار بين 4 أيام أو 5 أيام ويصحب وقف إطلاق النار إفراج حركة حماس عن 50 سيدة أسيرة إسرائيلية والأطفال المحتجزين من قبل حماس.

 

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : “وجود إسرائيل بكل عدوانيتها ووحشيتها في غزة أصبح واقع.. تصرفات حماس مكنت إسرائيل من قتل 8500 امرأة وطفل لمجرد رغبتها في عملية تبادل الأسرى”.

 

وأوضح أن حركة حماس تقدم الإفراج عن 240 سيدة وطفل فلسطيني على انه نصر وفتح، موضحًا أنه كلما خرج أسير فلسطيني واحد عن السجن فهو شئ عظيم، لكن كان مقابل الإفراج عن هذا العدد من الأسرى الفلسطينين هناك 8500 امرأة وطفل قتلى الحرب إلى الآن، متابعًا: “حركة حماس مختلة وليست مجنونة.. مكنت الاحتلال من قتل 8500 امرأة وطفل".

 

وشدد على أن هذا استكمال للحقيقة بكل وضوح بأن هناك 13 ألف قتيل فلسطيني الآن، مشيرًا إلى أن عملية "طوفان الأقصى" هو قرار من حماس غير مدروس وناجحها نجاح مبهر في جانبها العسكري، وزلزلت نظيرة الأمان الإسرائيلي، متابعًا: "8500 امرأة وطفل قتيل أمام الإفراج عن 240 هذه الحسبة لا ترضي الضمير".

 

ونوه بأنه الآن هناك قوات إسرائيلية في قلب مدينة غزة واستهداف خان يونس"، مشددًا على أن الهدنة تعني وقف إطلاق النار وغزة ترتع بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

مواد متعلقة

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: أرسلنا 88 طنا من البضائع والمعدات لدعم غزة

الرئيس السيسي: الأولويات المصرية الآن وقف نزيف الدماء في قطاع غزة

السفير الفلسطينى بالجزائر: ما يحدث في غزة مجزرة.. شعبنا لن يرحل

الرئيس السيسي: مصر تقف ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري

السيسي أمام البريكس: نبذل كل الجهود لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة

السيسي: مصر عارضت وأدانت قتل المدنيين من جميع الأطراف

الرئيس السيسي: مصر رحبّت بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة

عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
الجريدة الورقية