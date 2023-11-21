إبراهيم عيسى: حماس "مختلة" مكنت إسرائيل من قتل 8500 امرأة وطفل

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هذه الهدنة الوشيكة للأحداث في غزة قائمة على أساس وقف إطلاق النار بين 4 أيام أو 5 أيام ويصحب وقف إطلاق النار إفراج حركة حماس عن 50 سيدة أسيرة إسرائيلية والأطفال المحتجزين من قبل حماس.

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : “وجود إسرائيل بكل عدوانيتها ووحشيتها في غزة أصبح واقع.. تصرفات حماس مكنت إسرائيل من قتل 8500 امرأة وطفل لمجرد رغبتها في عملية تبادل الأسرى”.

وأوضح أن حركة حماس تقدم الإفراج عن 240 سيدة وطفل فلسطيني على انه نصر وفتح، موضحًا أنه كلما خرج أسير فلسطيني واحد عن السجن فهو شئ عظيم، لكن كان مقابل الإفراج عن هذا العدد من الأسرى الفلسطينين هناك 8500 امرأة وطفل قتلى الحرب إلى الآن، متابعًا: “حركة حماس مختلة وليست مجنونة.. مكنت الاحتلال من قتل 8500 امرأة وطفل".

وشدد على أن هذا استكمال للحقيقة بكل وضوح بأن هناك 13 ألف قتيل فلسطيني الآن، مشيرًا إلى أن عملية "طوفان الأقصى" هو قرار من حماس غير مدروس وناجحها نجاح مبهر في جانبها العسكري، وزلزلت نظيرة الأمان الإسرائيلي، متابعًا: "8500 امرأة وطفل قتيل أمام الإفراج عن 240 هذه الحسبة لا ترضي الضمير".

ونوه بأنه الآن هناك قوات إسرائيلية في قلب مدينة غزة واستهداف خان يونس"، مشددًا على أن الهدنة تعني وقف إطلاق النار وغزة ترتع بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.