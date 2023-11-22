هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: نأمل إلتزام إسرائيل بالهدنة.. مستوى الثقة صفر (فيديو)

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إننا نأمل أن تنجح المفاوضات في تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة بجانب الإفراج عن الأسرى.

وأضاف "قدورة"، خلال مداخلة ببرنامج أخر النهار على فضائية النهار مع الإعلامي تامر أمين، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل كعادتها تقوم باختراق وانتهاك أي اتفاق تُبرمه، قائلا: "يفكرون في كيفية انتهاك الاتفاق قبل توقيعه، لذلك مستوى الثقة بيننا و بينهم يساوي صفر".

وأشار رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين أن الدول التي بذلت جهدا وتوسطت لعقد هذه الهدنة الإنسانية يُفترض أن تكون ضامنه و تُحترم من قبل إسرائيل.

كل من يتم إطلاق سراحهم من الأسرى يُفترض أن يحصلوا على عفو رسمي

وأوضح "قدورة"، أن كل من يتم إطلاق سراحهم من الأسرى يُفترض أن يحصلوا على عفو رسمي من القائد العسكري للمنطقة أو من رئيس دولة الاحتلال، لأن هذا العفو من شأنه أن يحول بين الاحتلال و إعادة اعتقال من يتم تحريرهم على نفس القضية.

ولفت، إلى أن إسرائيل بالبداية كانت تريد أن نرغب أن تكون الهدنة لمدة 3 ساعات ثم تحدثوا أن تكون يوم، مشيرا إلىأن هذه المفاوضات مستمرة منذ ما يزيد عن 20 يوما و كان الاتفاق قد تبلور و لكن إسرائيل رفضت، و دافع الرفض هو عدم رغبتهم في وقف إطلاق النار لأيام مع رفضهم لدخول الوقود تحديدا إلى قطاع غزة.