الرئيس السيسي: مصر تقف ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر كانت ولا تزال تُعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي.

كلمة الرئيس السيسي في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مداخلة تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، أن مصر تقف ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري داخل أو خارج غزة خاصةً وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر رحبّت بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن 2712، والذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدن وإنشاء ممرات إنسانية مُمتدة في جميع أنحاء القطاع.

كلمة الرئيس السيسي في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مداخلة تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، أن مصر تدعو في هذا الإطار المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، قائلًا :"أود في البداية تثمين الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم".

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تقديره لقرار قمة البريكس بجوهانسبرج بدعوة مصر للانضمام إلى التجمع، مشددًا على أنها الدعوة التي أؤكد ترحيب البلاد بها، كاشفًا عن ثقتي في أن ذلك سيتيح لمصر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على أساس مبادئ التضامن، والاحترام المتبادل، واحترام القانون الدولي.