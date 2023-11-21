مصطفى بكري يكشف عن 3 مطالب لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن إسرائيل تضغط باتجاه تهجيرأهالي غزة إلى حدود مصر بسيناء مؤكدا ان هذا الأمر حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية العدوان وأن حدود مصر خط أحمر، كما طالب بحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة.

وأضاف مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٩٠ دقيقة المذاع على فضائية المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن القانون الدولى يعتبر التهجير جريمة ، مطالبا بثلاثة أمور من بينها مراجعة الموقف من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، والتقدم بشكوي إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كل من يحرض على التهجير بأعتبار أن التهجير امرا مخالف للقانون الدولى، واللجوء إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بمنع التهجير و الذي تبدو خطواته قريبة جدا خاصة أن إسرائيل بدأت منذ البداية بالقصف الجوي ثم فرض الحصار الاقتصادي والدوائي الكهربائي ثم بعد ذلك تجميع الفلسطينين بجنوب غزة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اليوم تم تقديم طلبات الإحاطة من قبل ١٦ نائب للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الذي أستمع اليهم جيدا وكان رده فقد شرح ملابسات الأمر على الطبيعة وأكد ان مصر لن تسمح ابدا بتجاوز الحدود ولن تكون شريكة وطرفا في القضية الفلسطينية.

مصر تقدم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينين منذ بداية الأزمة



ولفت مصطفي بكري الى أن مصر تقدم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينين منذ بداية الأزمة وقدمت حوالى ٤ اضعاف ما قدمته ٣٠ دولة شاركت في قطار المساعدات.

وتابع : “مصر ليست مسؤولة عن إغلاق المعبر فالمعبر مفتوحولكن الطرف الآخر هو من يغلقه، كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولى بالتدخل لتوطيد المساعدات بشكل كبير”.