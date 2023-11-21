الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مصطفى بكري يكشف عن 3 مطالب لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين (فيديو)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن إسرائيل تضغط باتجاه تهجيرأهالي غزة إلى حدود مصر بسيناء مؤكدا ان هذا الأمر حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية العدوان وأن حدود مصر خط أحمر، كما طالب بحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة.

txt

مصطفى بكري: طالبت بطرد السفير الإسرائيلي ومراجعة اتفاقية السلام

txt

مصطفى بكري: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مخطط صهيوني قديم

وأضاف مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٩٠ دقيقة المذاع على فضائية المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن القانون الدولى يعتبر التهجير جريمة ، مطالبا بثلاثة أمور من بينها مراجعة الموقف من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، والتقدم بشكوي إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كل من يحرض على التهجير بأعتبار أن التهجير امرا مخالف للقانون الدولى، واللجوء إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بمنع التهجير  و الذي تبدو خطواته قريبة جدا خاصة أن إسرائيل بدأت منذ البداية بالقصف الجوي ثم فرض الحصار الاقتصادي والدوائي الكهربائي ثم بعد ذلك تجميع الفلسطينين بجنوب غزة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اليوم تم تقديم طلبات الإحاطة من قبل ١٦ نائب للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الذي أستمع اليهم جيدا وكان رده فقد شرح ملابسات الأمر على الطبيعة وأكد ان مصر لن تسمح ابدا بتجاوز الحدود ولن تكون شريكة وطرفا في القضية الفلسطينية.

مصر تقدم المساعدات الإنسانية للأشقاء  الفلسطينين منذ بداية الأزمة


ولفت مصطفي بكري الى أن مصر تقدم المساعدات الإنسانية للأشقاء  الفلسطينين منذ بداية الأزمة  وقدمت حوالى ٤ اضعاف ما قدمته ٣٠ دولة شاركت في قطار المساعدات.

وتابع : “مصر ليست مسؤولة عن إغلاق المعبر فالمعبر مفتوحولكن الطرف الآخر هو من يغلقه، كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولى بالتدخل لتوطيد المساعدات بشكل كبير”.

مواد متعلقة

النائب أحمد عثمان: مصر قادرة على حماية أمنها القومي.. ومخطط التهجير مرفوض والرد سيكون حاسما

مصطفى بكري: طالبت بطرد السفير الإسرائيلي ومراجعة اتفاقية السلام

مصطفى بكري: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مخطط صهيوني قديم

مصطفى بكري يطالب ببث جلسة البرلمان عن مخطط تهجير الفلسطينيين لسيناء (فيديو)
الجريدة الورقية