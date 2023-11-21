"فتح": مفاوضات صفقة تبادل الأسرى تتم مع حماس من خلال مصر وقطر

قال الدكتورعبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن المقاومة الفلسطينية حماس هي من تحدد طبيعة صفقة، تبادل الأسرى وطبيعة المفاوضات، لأنهم من يأسرون الرهائن.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة هاتفية عبر “زوم” ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم أن صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات، تتم مع حركة حماس من خلال قطر ومصر، مؤكدا أن العلاقة بين مصر وفلسطين مبنية على الأخوة، ومصر حريصة أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية في الصورة.

وتابع المتحدث باسم حركة فتح: "إذا لم يتم اقتناص تلك الفرصة التاريخية التي كُتبت بدماء شهداء فلسطين والتي وحدت كل الفلسطينيين فمتى نلتقي، مردفا: "المسئولية التاريخية، وأخوة الدم، وأنا أدرك ما أقول الفترة الحالية تحتم التوحد في الفترة المقبلة، إن لم ندخل المعركة موحدين فلنحصد نتائجها موحدين".

المعركة تستهدف القضية الفلسطينية وليس حماس

وأكد أنه على الجميع أن يدرك أن المعركة لا تستهدف حماس، وإنما تستهدف القضية الفلسطينية بالكامل، ويجب أن يكون هناك مبادرات للتوحد، موضحا أن الدعوة للوحدة الوطنية هو الهدف الأول في أي حديث في المرحلة الحالية، وخطاب حركة فتح إيجابي.

وأردف المتحدث باسم حركة فتح: "لا يعيقنا أن نبادر بشأن التوحد من جديد من أجل فلسطين، ولكن يجب على حماس أن تعلن ذلك هي الأخرى، نحن نلتقي اليوم سياسيا، ونلتقي في الميدان ويوحدنا الدم، وليس لدينا أي مشاكل في المبادرة".