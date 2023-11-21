الهلال الأحمر الفلسطيني: لا توجد إمكانية لدفن شهداء المستشفى الإندونيسي

قال الدكتور أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجميع شاهد الشهداء وهم بساحات المستشفى الإندونيسي، وداخل أروقة المستشفى بين المصابين، موضحا أنه لا توجد إمكانية لدفن الشهداء بسبب استمرار الحصار على المستشفى وغيره من المستشفيات.



وأضاف مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، أن قيام الهلال الأحمر بالعمل الإنساني من أجل إنقاذ المرضى والمصابين هو أقل واجب، ولكن الوضع يزداد سوءا، وتوجد هجمة شرسة من قبل جيش الاحتلال على المستشفيات بشكل كامل، ومنطقة شمال غزة لا يوجد بها أي مستشفيات، وجميعها توقف عن الخدمة بشكل كامل، وأغلبها أخلي من المرضى والمصابين.

نقل عدد من الأطفال حديثي الولادة من داخل مستشفى الشفاء

وتابع مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني : "يجري التنسيق على مدار أيام من أجل إخراج المصابين من المستشفى لنقلهم إلى مستشفيات الجنوب، ولكن إلى الآن لا يوجد أي نتيجة للتنسيق، موضحا أنه بالأمس تم نقل عدد من الأطفال حديثي الولادة الذين كانوا داخل مستشفى الشفاء، إذ كان هناك 39 طفلا، وأصبحوا الآن 31 نُقلوا إلى المستشفى الإماراتي في رفح، ومن ثم 28 خرجوا الى مصر بجهود كبيرة من قبل الطواقم الطبية التي عملت على مدار الساعة من أجل إيصالهم إلى بر الأمان.