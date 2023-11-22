مستشار الرئيس الفلسطيني: حقن الدماء ووقف المجازر أهم أولوياتنا حاليا

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه يجب وقف المجزرة والمذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، ويجب البناء على هذا الأمر الذي يمكن أن يتحقق مع الاستمرار في الضغط والتحرك السياسي من أجل ضمان وقف العدوان الهجمي على الشعب الفلسطيني، أيا كان ما يدور الحديث عنه.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، مساء اليوم أن حقن الدماء الفلسطيني هو أهم ما يشغل باله في الوقت الحالي، مهما كانت التفاصيل أو كانت الأسماء أو كانت الصفقات أو المصالح السياسية.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني : "حقن الدماء الفلسطينية هو أول ما يهم القيادة والشعب الفلسطيني،حيث أن فلسطين تتعرض لحرب إبادة، وكلما استطاعوا إيقاف الحرب والعدوان، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني وحقن دمائهم يكونوا قد تحركوا في الطريق الصحيح.

الاستمرار في المعارك مع جيش الاحتلال بكل أبعادها

وأردف: "الاستمرار في المعارك مع جيش الاحتلال بكل أبعادها، منها الحراك الدبلوماسي كقيادة فلسطينية، ومنظمة التحرير، والمجموعة العربية والإسلامية، والتي شكلت فرقة عمل تضم وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية وغيرهم، الذين بدأوا حراكا من الصين إلى روسيا ومازال مستمرًا، والهدف هو وقف العدوان.