نشرة التوك شو.. دائرة الحرب قد تتسع لخارج غزة وتحذير من الأرصاد

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجه أصابع الاتهام إلى إيران في اختطاف سفينة من البحر الأحمر، مضيفًا: نتنياهو يمر بأزمة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، ويستغل أزمة السفينة؛ للهروب من فشله والحرب على قطاع غزة.



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أحمد موسى: دائرة الحرب قد تتسع إلى خارج غزة (فيديو)



أبدت الإعلامية نجوى إبراهيم حزنها بسبب التعليقات السلبية التي تنتقدها على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلة: “ إيه اللي يريحكم طيب إني اعتزل؟ قولولي.. طب أنا عندى 80 سنة وغلبانة وعيانة وعندى سرطانات وعاملة 7 آلاف عملية وهعتزل وهموت قريب.. هل دا يفرحكم؟”.

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نجوى إبراهيم لمنتقديها: عمري 80 سنة وهعتزل وأموت قريب (فيديو)



قال الدكتور إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال يمارس فصول دموية في كل بيت وحارة في قطاع غزة، يذهب ضحيتها الأطفال والشيوخ والأطباء والمرضى والجرحى في المستشفيات.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالحكومة الفلسطينية: الاحتلال يمارس فصول دموية بكل بيت وحارة في غزة



قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد كانت تشهد أجواء معتدلة خلال الفترة الماضية، ولكن بداية من مساء أمس تتعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، شملت معظم المحافظات.

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الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة (فيديو)



قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات صدرت منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، بتقديم كل أشكال الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالصحة: لدينا خطة بكافة السيناريوهات للتعامل مع مصابي غزة (فيديو)





أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن مصر جزء من السوق العالمية، وما يحدث في الأسواق يعكس ذلك، محذرًا من أن هناك مضاربات كثيرة على أسعار الصرف.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالتموين: من الصعب عودة أسعار البيض لما كانت عليه بسبب سعر الصرف



أكد د. أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن إسرائيل ما ترتكبه الآن بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي جرائم الحرب، ولابد من أن يتم ترق كافة الأبواب في منظمات العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناخبير قانون دولي: ما يصدر ضد إسرائيل من الأمم المتحدة توصيات فقط





وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى المواطنين، بشأن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، قائلا: “أمامكم فرصة ذهبية ادفع الفلوس استريح وريح أجيال من بعدك.. ده أوكازيون الدولة المصرية”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناعمرو أديب عن قانون التصالح: المواطن هيجري ورا الحكومة علشان يدفع (فيديو)





قال الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين بشؤون التجارة الداخلية ، إن عدم توافر العملة الأجنبية، وانخفاض الكميات المعروضة من السكر في الأسواق سبب ارتفاع الأسعار.

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