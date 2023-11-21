أحمد موسى: جلسة البرلمان لرفض تهجير الفلسطينيين "تاريخية" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية لمواجهة المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

رئيس الوزراء تحدث عن خطة الدولة المصرية لمواجهة مخطط التهجير

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن جلسة مجلس النواب اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهدت موقفا تاريخيا يحسب للدولة المصرية، والشعب المصري الممثل في مجلس النواب، ورئيس الوزراء تحدث داخل قبة البرلمان عن خطة الدولة المصرية لمواجهة مخطط التهجير القسري للفلسـطينيين.

وأشار أحمد موسى إلى أن هذا الأمر يعني دعم كبير لأي إجراء تتخذه الدولة لمنع التهجير، لافتا إلى أن هذا ضوء أخضر للدولة المصرية ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة لمواجهة المخطط الشرير ومنع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن عصابات المستوطنين وجنود الاحتلال يهددون البدو الفلسطينيين في غور الأردن بشمال الضفة الغربية، لاستكمال لمسلسل التهجير القسري وجرائم الفصل العنصري، وجاء في منشوراتهم: "عليكم بالرحيل وإلا سنفعل بكم كما نفعل في أهل غزة".



وأضاف "مرصد الأزهر" أن صفحة "هاجروا الآن" الصهيونية أعلنت عبر "الفيس بوك" عن انطلاق العد التنازلي لسكان الضفة الغربية وطالبتهم بالنزوح إلى الأردن قبل قتلهم.

وأوضح المرصد، أنه منذ العدوان على غزة (وحتى تاريخه) تم تهجير ١٣ تجمعًا للبدو الفلسطينيين في صحراء الضفة الغربية، وتضم تلك التجمعات ما يزيد عن 800 شخص. وكان نصيب غور الأردن منها 17 عائلة تم إجبارها على النزوح من أراضيها التي نشأت فيها.

مخطط الاحتلال

وتابع: ويجدد مرصد الأزهر تأكيده أن مخطط الاحتلال هو زعزعة استقرار وأمن الفلسطينيين في كل مكان وفي أي وقت؛ حيث يمكن لكل مستوطن أن يكون جنديًّا وكل جنديٍّ أن يكون مستوطنًا، وهذا هو الواقع الذي يسعى الاحتلال لفرضه ليس فقط في "صحراء الخليل" و"غور الأردن"، وإنما في كامل الأراضي الفلسطينية.

ويلفت المرصد إلى أن وتيرة التهجير باتت أسرع منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أن مخططات التهجير والمجازر الدموية هى نتاج عقيدة فاسدة وتربية مفعمة بالكراهية لكل ما هو عربي، "فالعربي الجيد هو العربي الميت" في نظر اليهود.