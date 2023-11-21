نشرة أخبار التوك شو.. مجلس النواب يناقش منع تهجير أهالي غزة لسيناء

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أكد الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك ازدواجية في معايير المجتمع الدولي، حيث إنه تم تجاهل المواطن في الدول العربية ودول الجنود عند صياغة القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هناك عنصرية واضحة في التعامل والسلوك الأوروبي تجاه الشعب الفلسطيني

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أسامة شعث: الكيان الإسرائيلى ارتكب كل أنواع جرائم الحرب



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن 16 نائبا تقموا بطلب إحاطة لرئيس الوزراء؛ لمناقشة موقف مصر من خطة التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء والضفة الغربية.

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مصطفى بكري يطالب ببث جلسة البرلمان عن مخطط تهجير الفلسطينيين لسيناء (فيديو)



أكد ولي العهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بأن المملكة ستواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الإثنين، مشددًا على أنه سيتابع يوميًا التنسيق بين فرقنا الطبية العاملة في غزة.

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحوثيين فاجأوا العالم بفيديو اقتحام السفينة الإسرائيلية واحتجازها خلال إبحارها بالبحر الأحمر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى عن خطف السفينة الإسرائيلية: السيسي حذر من اتساع الحرب (فيديو)



قال نائب أمين سر حركة فتح صبري صيدم، إن التصريحات التي تخرج من جيش الاحتلال عن قتل كل الفلسطينيين وعن ضرب غزة بقنابل نووية يعكس السلوك العنصري للقضاء على الشعب الفلسطيني.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناحركة فتح: قوات الاحتلال تستهدف إبادة الأطفال لإنهاء مستقبل القضية الفلسطينية (فيديو)



قال نائب أمين سر حركة فتح صبري صيدم، إن إسرائيل تسعى للتمسك بالمد الاستعماري الذي بدأ من وقت بن جوريون، وتعمل على عملية ممنهجة لإبادة الفلسطينيين، وبالنسبة والتناسب فعدد الشهداء الذي سقط بالنسبة لتعداد الفلسطينيين يوازي سقوط مليون و700 ألف أمريكي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناقيادي بـ “فتح” يوجه الشكر لمصر لرفضها مشروع تهجير سكان غزة.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 16 طلب إحاطة من أعضاء البرلمان لرئيس الوزراء بشأن محاولات الدفع بالشعب الفلسطيني إلى سيناء، ومخطط إسرائيل بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى: مخطط نتنياهو مستمر بشأن محاولة تهجير الفلسطينيين (فيديو)



قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة بلغت ألف شاحنة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالهلال الأحمر: الجهود المصرية نجحت في زيادة الشاحنات لغزة إلى 150 يوميا



قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه لأول مرة في التاريخ يقصف مستشفى يحوي مرضى وآلاف النازحين، ويجب على إسرائيل إثبات استخدام حماس لمستشفى الشفاء.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأستاذ قانون دولي: قصف مستشفى الشفاء حدث غير مسبوق في التاريخ (فيديو)

