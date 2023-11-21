أحمد موسى: ما يحدث في غزة خطر على الأمن القومي المصري والأردني

أكد الاعلامي أحمد موسى، أنه في عام 2008 اقتحم عدد من الفلسطنين سيناء، والقوات المسلحة اتخذت اللازم وأعادتهم خارج سيناء وإلى قطاع غزة مرة أخرى.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خلال هذا الاقتحام رفع علم فلسطين في سيناء، وهذا الأمر مرفوض تماما وغير مقبول، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقصف الشعب الفلسطيني لاجبارهم على اقتحام حدودنا.

وأشار أحمد موسى إلى أن ما يحدث في قطاع غزة هو خطر على الأمن القومي المصري والأردني، مؤكدا أن رجال المخابرات العامة تعملون على ملف صفقة الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة.

لدينا تشريعات قوية للحفاظ على الأمن القومي لمصر

وتابع أحمد موسى: "لدينا تشريعات قوية للحفاظ على الأمن القومي لمصر، مضيفا أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية وحماية المدنيين.

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وأضاف أنه يرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو من الضفة، بما فيها القدس، مشددًا على ضرورة تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني.