الهلال الأحمر: الجهود المصرية نجحت في زيادة الشاحنات لغزة إلى 150 يوميا

قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة بلغت ألف شاحنة.

وأضاف مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON ، مساء اليوم الإثنين، أن الجهود المصرية نجحت في زيادة المتوسط اليومي للشاحانات التي تعبر قطاع غزة بداية من 20 شاحنة يومياً ثم 40 وصولاً إلى 100 شاحنة يومياً ومؤخراً 150 شاحنة تدخل على فترات متقطعة بسبب أزمة الوقود ولكن مع دخول شحنات الوقود قد يحدث إستدامه خلال الأيام المقبلة "

استقبال 28 طفل فلسطيني من المبتسرين

وأشار مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء إلى أنه تم اليوم استقبال 28 طفل فلسطيني من المبتسرين من أصل 31 طفلاً كان في استقبالهم وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء وذلك عبر معبر رفح وتم توزيعهم على المستشفيات في شمال سيناء والقاهرة يواقع 18 طفل على مستشفيات شمال سيناء والباقي لمستشفيات القاهرة عبر مطار العريش الدولي برفقة وزير الصحة "

وتابع مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء: " قطاع غزة يعاني معاناة كبيرة من توقف المستشفيات ونجحت الدبلوماسية المصرية في التفاوض والضغط لادخال شحنات من الوقود لاعادة تشغيل المستشفيات والشاحنات الفلسطينية لاستقبال المساعدات وتفريغها ومن ثم توزيعها .

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات قطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي مقتضب - أن غزة لا تزال بحاجة للمزيد من المساعدات خاصة الطبية، وأن المستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين، كما أن مستشفى القدس خرج عن الخدمة بسبب نقص الوقود.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن وسيلة الاتصال الوحيدة بالمستشفيات الآن باتت من خلال الصليب الأحمر الدولي.

وفي سياق متصل قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة للغاية، مشيرة إلى أن هناك 130 مخبزًا توقف عن العمل تمامًا بسبب نقص الوقود.

وشددت عطيفة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل لإدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك نقصًا شديدًا في الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين بقطاع غزة، لافتة إلى أن "هناك صرخات إنسانية كثيرة ويجب أن يضغط صُناع القرار على إسرائيل".

وتطرقت إلى أن هناك صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق، كما أننا لدينا طاقم من الموظفين يعمل في قطاع غزة ويواجه صعوبات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

