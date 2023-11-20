أحمد موسى عن خطف السفينة الإسرائيلية: السيسي حذر من اتساع الحرب (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحوثيين فاجأوا العالم بفيديو اقتحام السفينة الإسرائيلية مشاهد واختجازها خلاا إبحارها بالبحر الأحمر.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين أن الحوثيين خطفوا السفينة وأزالوا العلم الذي كان موجودا عليها، ووضعوا علم فلسطين واليمن"، موضحا "الحرب في غزة لن تقف إلا عندما تأذن أمريكا".

وتابع أحمد موسى: "الحوثيون اتضح أن لديهم طائرات ولديهم عمليات رصد ومتابعة"، لافتا إلى أن "الحوثيين لديهم صواريخ ساحلية على الجذر الجنوبية".

حركة التجارة العالمية ستتأثر بما حدث في البحر الأحمر

وأوضح أحمد موسى حركة التجارة العالمية ستتأثر بما حدث في البحر الأحمر، لأننا نتكلم عن عمليات التأمين والشحن وغيره"، معلقا "الرئيس السيسي كان لديه قراءة لما يحدث عندما حذر من اتساع عملية الحرب".

أكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أنه تنفيذًا لتوجيهات قائد عبدالملك بدر الدين الحوثي واستجابة لمطالب الشعب اليمني، وانطلاقًا من المسئولية الدينية والإخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار ظالم واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تم تنفيذ عملية احتجاز للسفينة الإسرائيلية.

وأوضح أن القوات البحرية بالقوات المسلحة اليمنية قامت بعملية عسكرية في البحر الأحمر ومن نتائجها الإستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الحوثيون، أعلنوا أنهم سيستهدفون السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وأذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو يرصد خريطة توضح مسار السفينة الإسرائيلية التي هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر.

مسار السفينة الإسرائيلية

هاجم الحوثيين سفينة شحن مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية ولا يوجد بها أي إسرائيلي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي.

وأكدت وسائل إعلامية إن السلطات الإسرائيلية تؤكد أن السفينة المحتجزة من قبل الحوثيين مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، بينما أدان مكتب نتنياهو بشدة الهجوم الإيراني على السفينة الدولية.

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن هناك أنباء عن استيلاء جماعة الحوثي على سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" وعلى متنها 22 شخصا، حسبما ذكر موقع العربية.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أنها ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي.