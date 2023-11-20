حركة فتح: قوات الاحتلال تستهدف إبادة الأطفال لإنهاء مستقبل القضية الفلسطينية (فيديو)

قال نائب أمين سر حركة فتح صبري صيدم، إن التصريحات التي تخرج من جيش الاحتلال عن قتل كل الفلسطينيين وعن ضرب غزة بقنابل نووية يعكس السلوك العنصري للقضاء على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أمين سر حركة فتح خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال تستهدف إبادة الأطفال في عملية ممنهجة لتقتل مستقبل القضية، لا تريد أن يكبر الأطفال ويصيروا رجالا، لذلك وصل 70% من الشهداء من النساء والأطفال.

وأشار أمين سر حركة فتح إلى أن أي حديث من البعض حاليا عن حقوق الإنسان الدولية والديمقراطية والحكم الرشيد بات بالنسبة للفلسطينيين عبارات جوفاء، بعد أن شاهدوا أكثر من 5 آلاف طفل يستشهدوا على مذبح الحرية، مع عملية اجتياح دائم للضفة لتنفيذ مشروع متكامل لشطب الهوية الفلسطينية من وتهجيرهم من الضفة وغزة إلى سيناء والأردن.

وأردف: "إسرائيل تسعى للتمسك بالمد الاستعماري الذي بدأ من وقت بن جوريون، وتعمل على علمية ممنهجة لإبادة الفلسطينيين، وبالنسبة والتناسب فعدد الشهداء الذي سقط بالنسبة لتعداد الفلسطينيين يوازي سقوط مليون و700 ألف أمريكي.

قتال عنيف في مدينة جباليا وفي حي الزيتون

واندلع قتال عنيف، مُنذ قليل، في مدينة جباليا وفي حي الزيتون شمال قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القتال عنيف في حي الزيتون جنوب مدينة غزة شمال القطاع.

وقال: "معارك وجها لوجه مع مقاتلي حماس..قوات فرقة 36 تحاول حسم المعركة مع عناصر كتيبة الزيتون التابعة للقسام".

وتابع: "هزم مقاتلو لواء جولاني ودبابات اللواء 188 ومهندسوه كتيبة حماس في حي الزيتون وهم على وشك السيطرة الكاملة على الحي الواقع في قلب مدينة غزة، بعد أربعة أيام من بدء القتال في هذا القطاع".

ووفقًا لأقوال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، "تقدر الفرقة أن الأمر سيستغرق 72 ساعة أخرى للاحتلال النهائي لحي الزيتون من الإرهابيين، وأن القوات ستتوجه نحو جباليا في شمال قطاع غزة".

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن "مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع مجموعة من جنود جيش الاحتلال في محور الزيتون وتصيبهم بقذيفة (RPG) بشكل مباشر موقعة في صفوفهم القتلى والجرحى".

ويُجري اشتباك عنيف مع عناصر الفصائل الفلسطينية في محيط دوار أبو شرخ غرب جباليا.