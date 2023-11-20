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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ولي عهد الأردن من العريش: سنواصل تقديم المساعدات لقطاع غزة

الأمير الحسين بن
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردنى يصل العريش

أكد ولي العهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بأن المملكة ستواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الاثنين، مشددًا على أنه سيتابع يوميًا التنسيق بين فرقنا الطبية العاملة في غزة.

ووصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردنى إلى مدينة العريش، اليوم الاثنين، للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 لجنوبي قطاع غزة بسعة 41 سريرا. 

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وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، وصل ولي العهد إلى مطار العريش الدولي على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تحمل على متنها كوادر المستشفى ومعدات وأجهزة طبية. 

ويأتي إرسال المستشفى، الذي سيقام بمدينة خان يونس، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرارا لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة. 

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

ويضم كادر المستشفى البالغ عدده 145 من الفرق الطبية والتمريضية في الخدمات الطبية الملكية إضافة إلى إداريين. 

وكانت وصلت في وقت سابق 40 شاحنة إلى معبر رفح تحمل معدات وأجهزة ومستلزمات طبية لتجهيز المستشفى.

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