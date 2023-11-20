مصطفى بكري يطالب ببث جلسة البرلمان عن مخطط تهجير الفلسطينيين لسيناء (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن 16 نائبا تقموا بطلب إحاطة لرئيس الوزراء؛ لمناقشة موقف مصر من خطة التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء والضفة الغربية.

وطالب مصطفى بكري،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قضائية صدى البلد، مساء اليوم الإثنين بإذاعة جلسة مجلس النواب غدا على الهواء، ، والتي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة.

الرد على أسئلة النواب في ملف تهجير الفلسطينيين

وأوضح مصطفى بكري: "كان من الضروري دعوة رئيس الوزراء لبرلمان؛ لطمأنة المصريين والرد على أسئلة النواب في ملف تهجير الفلسطينيين، وآليات مصر لمواجهة هذا المخطط".

وتابع مصطفى بكري: "الخوف أن يصل 2.5 مليون مواطن فلسطيني لمعبر رفح، والرئيس السيسي أكد على أنه لا فرصة للسماح بتهجير الفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وإقامة دويلة في سيناء".

واختتم مصطفى بكري: “سنطرح طلبات الإحاطة ونستمع لرد رئيس الحكومة ومن ثم تعليقاتنا عليه، ونتمنى أن تكون جلسة مجلس النواب غدا علانية ومذاعة؛ لترجمة كل ما قاله الرئيس السيسي بشأن المخطط والمؤامرة الكبيرة على مصر ووجود خط أحمر على الحدود الغربية لمصر مثل سيرت الجفرة”.



أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وأضاف أنه يرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو من الضفة، بما فيها القدس، مشددًا على ضرورة تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني.

اليوم الـ44 للعدوان على غزة:

في سياق آخر، لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر في اليوم الـ44 من الحرب، فبعدما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع العملية البرية شمالاً، نفّذت قواته، اليوم الأحد، قصفًا مكثّفًا على مناطق مختلفة من القطاع، لا سيما في الشمال، رافقه إطلاق قنابل ضوئية.

في حين أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال.

وأشارت إلى أن 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي أو نقص الوقود، وتعمل المستشفيات التسعة المتبقية بشكل جزئي، موضحة أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى الداخليين في الشمال، هناك مستشفى واحد وهو الأهلي العربي "المعمداني" في غزة يعمل حاليًا ويستقبل المرضى في ظل صعوبات كبيرة.

كما تم إغلاق وإخلاء 18 مستشفى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع، بما في ذلك 3 مستشفيات في الأيام الثلاثة الماضية هي النصر والرنتيسي والقدس.