أحمد موسى: مخطط نتنياهو مستمر بشأن محاولة تهجير الفلسطينيين (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 16 طلب إحاطة من أعضاء البرلمان لرئيس الوزراء بشأن محاولات الدفع بالشعب الفلسطيني إلى سيناء، ومخطط إسرائيل بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،مساء اليوم الإثنين أن مخطط نتنياهو مستمر بشأن محاولة تهجير الفلسطينيين"، مشيرا إلى أنه حاليا موجود في جنوب غزة 1.3 مليون فلسطيني".

الاحتلال الإسرائيلي يهجر الفلسطينيين قسريا إلى جنوب غزة

وتابع أحمد موسى: "الاحتلال الإسرائيلي يهجر الفلسطينيين قسريا إلى جنوب غزة"، موضحا: "نتنياهو لا يريد غزة أن تكون قابلة للحياة".

وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن عصابات المستوطنين وجنود الاحتلال يهددون البدو الفلسطينيين في غور الأردن بشمال الضفة الغربية، لاستكمال لمسلسل التهجير القسري وجرائم الفصل العنصري، وجاء في منشوراتهم: "عليكم بالرحيل وإلا سنفعل بكم كما نفعل في أهل غزة".

وأضاف "مرصد الأزهر" أن صفحة "هاجروا الآن" الصهيـونية أعلنت عبر "الفيس بوك" عن انطلاق العد التنازلي لسكان الضفة الغربية وطالبتهم بالنزوح إلى الأردن قبل قتلهم.

تهجير ١٣ تجمعًا للبدو الفلسطينيين في صحراء الضفة الغربية

أوضح المرصد، أنه منذ العدوان على غزة (وحتى تاريخه) تم تهجير ١٣ تجمعًا للبدو الفلسطينيين في صحراء الضفة الغربية، وتضم تلك التجمعات ما يزيد عن 800 شخص. وكان نصيب غور الأردن منها 17 عائلة تم إجبارها على النزوح من أراضيها التي نشأت فيها.

مخطط الاحتلال

وتابع: ويجدد مرصد الأزهر تأكيده أن مخطط الاحتلال هو زعزعة استقرار وأمن الفلسطينيين في كل مكان وفي أي وقت؛ حيث يمكن لكل مستوطن أن يكون جنديًّا وكل جنديٍّ أن يكون مستوطنًا، وهذا هو الواقع الذي يسعى الاحتلال لفرضه ليس فقط في "صحراء الخليل" و"غور الأردن"، وإنما في كامل الأراضي الفلسطينية.

ويلفت المرصد إلى أن وتيرة التهجير باتت أسرع منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أن مخططات التهجير والمجازر الدموية هى نتاج عقيدة فاسدة وتربية مفعمة بالكراهية لكل ما هو عربي، "فالعربي الجيد هو العربي الميت" في نظر اليـ هـ ود.