أسامة شعث: الكيان الإسرائيلى ارتكب كل أنواع جرائم الحرب

أكد الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك ازدواجية في معايير المجتمع الدولي، حيث إنه تم تجاهل المواطن في الدول العربية ودول الجنود عند صياغة القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هناك عنصرية واضحة في التعامل والسلوك الأوروبي تجاه الشعب الفلسطيني، على عكس ما شاهدناه في التعامل مع أوكرانيا.

وأوضح "شعث"، خلال مداخلة عبر الإنترنت بقناة “القاهرة الإخبارية”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أساءوا الأدب لأنهم أمنوا العقاب، حيث إن الدعم الأوروبي والغربي لهم، جعلهم يتوحشون بالشكل الذي نشاهده حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن الكيان الإسرائيلي ارتكب كل أنواع جرائم الحرب التي عرفها التاريخ، مؤكدا أن ضرب المستشفيات وقتل الأطفال والمدنيين والتهجير والتطهير العرقي يعد جريمة حرب.

أذاعت قناة “القاهرة الإخبارية” ما كشفه موقع "أكسيوس" عن مسؤولين، بأن مستشار بايدن عاموس هوكستين، يتواجد حاليا فى إسرائيل لإجراء مباحثات بشأن تجنب الحرب بين إسرائيل ولبنان.

تصاعد العمليات بين حزب الله وقوات الاحتلال

تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله، اليوم الجمعة، شن هجمات عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان، بينما أكدت حركة المقاومة الإسلامية في الحزب اللبناني استهدافه موقع مسكاف عام الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة و"أسلحة مناسبة" ووقوع جرحى في صفوف الاحتلال.

ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على محيط بلدة علما الشعب، وأطلق رشقات رشاشة على أطراف بلدتي العديسة وميس الجبل في القطاع الشرقي.

كما تعرضت منطقة مسكاف عام مقابل بلدة العديسة لإطلاق نار من الطرف الإسرائيلي.

وفي المقابل، أعلن حزب الله استهداف موقع الصدح الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة و"أسلحة مناسبة" وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال.

وقال إن الهجوم الذي قامت به عناصرها بعد ظهر اليوم، أدى إلى تدمير جزء كبير من منشآت الموقع العسكري وتجهيزاته من المعدات.