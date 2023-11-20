قيادي بـ “فتح” يوجه الشكر لمصر لرفضها مشروع تهجير سكان غزة.. فيديو
قال نائب أمين سر حركة فتح صبري صيدم، إن إسرائيل تسعى للتمسك بالمد الاستعماري الذي بدأ من وقت بن جوريون، وتعمل على عملية ممنهجة لإبادة الفلسطينيين، وبالنسبة والتناسب فعدد الشهداء الذي سقط بالنسبة لتعداد الفلسطينيين يوازي سقوط مليون و700 ألف أمريكي.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التصريحات التي تخرج من الاحتلال عن قتل كل الفلسطينيين وعن ضرب غزة بقنابل نووية يعكس السلوك العنصري لإفناء الفلسطينيين.
وأوضح أن قوات الاحتلال تستهدف إبادة الأطفال في عملية ممنهجة لتقتل مستقبل القضية، فلا تريد أن يكبر الأطفال ويصيروا رجالًا، لذلك وصل 70% من الشهداء من النساء والأطفال.
ولفت إلى أن أي حديث من البعض حاليًا عن حقوق الإنسان الدولية والديمقراطية والحكم الرشيد بات بالنسبة للفلسطينيين عبارات جوفاء، بعد أن شاهدوا أكثر من 5 آلاف طفل يستشهدوا على مذبح الحرية، مع عملية اجتياح دائم للضفة لتنفيذ مشروع متكامل لشطب الهوية الفلسطينية من وتهجيرهم من الضفة وغزة إلى سيناء والأردن، وبملء الفم كل التحية للقيادة الفلسطينية والقيادة المصرية والقيادة الأردنية على موقفهم في رفض التهجير.
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