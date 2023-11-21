أستاذ قانون دولي: قصف مستشفى الشفاء حدث غير مسبوق في التاريخ (فيديو)

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه لأول مرة في التاريخ يقصف مستشفى يحوي مرضى وآلاف النازحين، ويجب على إسرائيل إثبات استخدام حماس لمستشفى الشفاء.

القانون الدولي نشأ من أجل حماية المدنيين بشرط عدم اشتراكهم في النزاع المسلح

وأضاف خلال حواره برنامج مصر جديده مع الإعلامية انجي أنور على فضائية etc أن القانون الدولي الإنساني يلزم أن يكون هناك تناسب في استخدام القوة لأن القانون الدولي نشأ من أجل حماية المدنيين وبشرط عدم اشتراك هؤلاء المدنيين في النزاع المسلح ويهدف القانون الدولي إلى “أنسنة” النزاع المسلح بمعنى إذا استطعت أن تجرح فلا تقتل وإن استطعت أن تأسر فلا تجرح.

جرائم الحرب اقترنت بالنزاع المسلح

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن جرائم الحرب اقترنت بالنزاع المسلح، سواء حرب بين دولتين، مثل روسيا وأوكرانيا، أو حرب أهلية داخلية مثل السودان، أو نزاع مسلح تحكمه اتفاقية جنيف مثل فلسطين، وهذه الجرائم قتل فيها الأبرياء والرهائن دون التمييز بين العسكري والمدني، والأهداف المدنية المحمية مثل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والمباني السكنية التي لا تستخدم عسكريا، فهذا محرم، فضلا عن الرفض التعسفي لإنشاء مناطق آمنة ولإدخال المساعدات.

وأكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الوضع كارثي وإنساني في غزة مع استمرار قتل الأبرياء وتجويع وتشريد مئات الآلاف، مشيرا إلى أن نصف القتلى تقريبا من الأطفال وعدد مشابه من النساء، كما أن 70% من المصابين نساء وأطفال.

وأشار الدكتور أحمد المنظري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، إلى أن قطاع غزة تحول لمنطقة موت وفي خطورة شديدة من تفشي الأمراض بسبب وجود عدد كبير من الجثث في مختلف المواقع وانتشار الروائح والبعوض والذباب الذي ينقل الأمراض.

واستكمل: يوجد 70 ألف حالة التهاب رئوي بين الأصحاء و40 ألف حالة من نزلات معوية حادة و15 ألف حالة التهابات جلدية بسبب الجرب و5 آلاف التهابات جلدية باكتيرية بين الأطفال وبدأ انتشار الحصبة والتهاب الكبد بسبب عدم نظافة المياه والأكل.