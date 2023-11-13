نشرة التوك شو.. رسائل عبدالسند يمامة الانتخابية وموعد انتهاء التقلبات الجوية

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن هناك اجتهادات حدثت في السنوات السابقة، ولكن النتيجة لم تكن جيدة وأنا يمكنني تقديم أكثر من ذلك، وشعار حملتي هو إنقاذ مصر لأنها تستحق أفضل من ذلك، وأرى أنني مؤهل لقيادة مصر في المرحلة المقبلة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

رئيس الوفد: لكل مرحلة قائد وقائد هذه المرحلة عبدالسند يمامة (شاهد)



وجه د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رسالة للشعب المصري خلال اختيار رئيس الجمهورية، قائلًا: "عليكم الاختيار الجيد"، مشددًا على أن "مصر تنتخب" تعني أن الشعب يختار رئيس الجمهورية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

د. عبدالسند يمامة يوجه رسالة للشعب المصري: عليكم اختيار الأفضل والأصلح



أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه يثق بنجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بنسبة لا تقل عن 50%، قائلا: "أقول هذا الكلام منذ أن ترشحت".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

رئيس الوفد: أثق في نجاحي بالانتخابات الرئاسية بنسبة لا تقل عن 50%



أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن لقاء الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي كان لقاء ودي وتم التباحث حول الوضع في فلسطين وكيف يمكن للدولتين الكبيرتين لعب دور مهم في هذا الشأن.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الرئاسة: موقف مصر تجاه فلسطين عميق ويتم التعبير عنه بوسائل وإجراءات مختلفة

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الفيروس المخلوي موجود وعلينا الحذر من هذا الأمر، متابعا أن لم تظهر أي متحورات من فيروس إنفلونزا الطيور في مصر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناحسام حسني يكشف حقيقية ظهور متحورات لفيروس إنفلونزا الطيور بمصر (فيديو)



قال الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية، متوقعة استمرار هذه الحالة الجوية، وسقوط أمطار متوسطة على مناطق عدة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الأرصاد تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية (فيديو)



قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المرضى داخل مجمع الشفاء الطبي يتعرضون لحالات وفاة نتيجة نقص الأكسجين وعدم توافر الوقود في المستشفى".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالهلال الأحمر الفلسطيني: ما يحدث في غزة حرب مستشفيات (فيديو)



كشف الدكتور مهندس عبد الخالق محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة ميناء القاهرة الجوي، تفاصيل تعرض موقع مطار القاهرة الجوي، لاختراق، خلال الساعات الماضية .

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناتفاصيل تعرض موقع مطار القاهرة للاختراق.. هجمة سيبرانية (فيديو)



قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن عدد المستشفيات التي خرجت من الخدمة بلغت 23 مستشفى من أصل 35، والمستشفيات المتبقية قد تخرج من الخدمة في وقت قريب مع تفاقم أزمة الوقود.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالصحة الفلسطينية : جثامين الشهداء تتحلل بساحة مستشفى الشفاء والكلاب تنهشها

