الأرصاد تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية (فيديو)

قال الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية، متوقعة استمرار هذه الحالة الجوية، وسقوط أمطار متوسطة على مناطق عدة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد،أن البلاد تشهد تقلبات جوية حادة، مضيفة أن البلاد متأثرة بمنخفض جوي تسبب في سقوط أمطار رعدية.

التقلبات الجوية مستمرة حتى يوم الخميس المقبل

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن التقلبات الجوية مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، وهذا الأسبوع سيشهد أمطارا وانخفاضا في درجات الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة أن الأمطار مستمرة حتى نهاية اليوم.

وشهدت معظم محافظات مصر اليوم، تساقطا للأمطار في فترات الصباح الباكر حتى ظهر اليوم.

وأوضحت الأرصاد في منشور على "فيسبوك"، أن مناطق القاهرة الكبرى تشهد الآن أجواء شتوية منذ بداية فصل الخريف.

وأكدت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا في مناطق متفرقة، حيث تسجل درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدًا الإثنين 13 نوفمبر 2023

القاهرة 28 22

العاصمة الإدارية 29 20

6 أكتوبر 29 20

بنها 28 22

دمنهور 27 22

وادي النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 27 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 20

طنطا 27 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 21

السويس 28 21

العريش 27 17

رفح 27 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 16

كاترين 25 13

الطور 28 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 19

العلمين 27 18

مطروح 26 17

السلوم 24 16

سيوة 27 15

رأس غارب 32 23

الغردقة 32 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 23

حلايب 30 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 27 18

بني سويف 28 18

المنيا 28 17

أسيوط 31 17

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 18

أبو سمبل 35 23

