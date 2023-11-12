رئيس الوفد: لكل مرحلة قائد وقائد هذه المرحلة عبدالسند يمامة (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن هناك اجتهادات حدثت في السنوات السابقة، ولكن النتيجة لم تكن جيدة وأنا يمكنني تقديم أكثر من ذلك، وشعار حملتي هو إنقاذ مصر لأنها تستحق أفضل من ذلك، وأرى أنني مؤهل لقيادة مصر في المرحلة المقبلة.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال عبر شاشة "المحور"، اليوم الأحد، أنه لكل مرحلة قائد وقائد هذه المرحلة الدكتور عبدالسند يمامة.

وأشار إلى أنه يثق بنجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بنسبة لا تقل عن 50%، موضحًا: "أقول هذا الكلام منذ أن ترشحت".

وواصل يمامة أن "كلامي يحكمه المنطق، رأيي أن نظام الحكم الحالي خلال 10 سنوات لم ينجح، وأن هناك ضرورة لوجود بديل، لا نشكك في وطنية أحد ويجب أن نحفظ مقام الكبير".