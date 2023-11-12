نشرة الحوادث| غدًا محاكمة 14 متهمًا في قضية فض رابعة.. وسيدة تهشم رأس صديقتها

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الأحد وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.





غدا محاكمة 14 متهمًا في قضية فض رابعة





تنظر غدا الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، إعادة محاكمة 14 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة".



وكانت المحكمة قد استمعت في وقت سابق لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التى ترتكب فى رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات فى أول ساعة فى صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين فى الاعتصام.





طالبتها بالدين اللى عليها..حبس سيدة هشمت رأس صديقتها





قررت النيابة العامة، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل صديقتها بميزان داخل مخزن بسبب خلافات مالية بينهما.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بتهشم وكسر في عظام الجمجمة نتيجة التعدي عليها بآلة حادة.

وكانت قد أنهت سيدة حياة صديقتها بسبب مطالبة المجني عليها بسداد 3 آلاف جنيه كانت اقترضتها المتهمة منها بدائرة قسم شرطة المطرية.

و تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص

منها.



حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك في بدر





قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في بدر.



وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مركبات "التوك توك" بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان قد تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" .



التحقيق مع متهم قاد سيارة مطموسة اللوحات واصطدم بشخص في الجيزة





تباشر النيابة العامة التحقيق في ضبط سائق مقيم بمحافظة سوهاج قام بطمس لوحات السيارة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل بطمس لوحاتها والسير برعونة واصطدامه بأحد الأشخاص بالجيزة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بطمس اللوحات المعدنية لسيارته والقيادة برعونة مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق- مقيم بمحافظة سوهاج).. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بطمس لوحات السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.



مصرع وإصابة أسرة كاملة في حادث بالشرقية





وقع حادث أسفر عن مصرع سيدة ونجلتها وإصابة زوجها ونجلها بجروح بحادث سير مروع بطريق أبو حماد الزقازيق بالشرقية.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث.

وبالفحص والتقنين تبين مصرع سيدة في العقد الثالث من عمرها ونجلتها فيما أصيب زوجها ونجلها (مصابين بكسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد).

وتم نقل جثامين الضحايا والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى المركزى، وتقديم العلاج اللازم للمصابين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أمرت النيابة الإدارية "بطهطا" بإحالة اثنين من الأطباء من أخصائيي النساء والولادة، وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية.

