الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

د. عبدالسند يمامة يوجه رسالة للشعب المصري: عليكم اختيار الأفضل والأصلح

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة

وجه د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رسالة للشعب المصري خلال اختيار رئيس الجمهورية، قائلًا: "عليكم الاختيار الجيد"، مشددًا على أن "مصر تنتخب" تعني أن الشعب يختار رئيس الجمهورية.

الدكتور عبدالسند يمامة يوجه رسالة للشعب المصري

txt

رئيس حزب الوفد: لا يجب اتخاذ موقف سلبي إزاء ما تتعرض له فلسطين على يد العدوان

txt

د. عبدالسند يمامة: أول زيارة خارجية لي ستكون مكة المكرمة.. "عملت 60 عمرة وحجيت 4 مرات"

وأكد "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المُذاع عبر شاشة "المحور"، أنه على المصريون أمام صندوق الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية أن يختاروا، معقبًا: "الانتخاب واختيار مرشح هي شهادة سيحاسب عليه الله.. الشهادة ملهاش كفارة".

وأضاف أنه على الشعب المصري أن يختار الأفضل، موجهًا رسالة للشعب المصري: "اعطوا أصواتكم لمن تعتقدوا أنه الأصلح ليقود في المرحلة القادمة لصالح البلد".

وأشار إلى أن لا بد من اختيار الأصلح في رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن في برنامجه الانتخابي هناك لحلول لـ 4 محاور اقتصادية وتعليمي وسياسي وقضية سد النهضة، مشددًا على أن هذه الحلول مكتوبة من أجل مصر.

مواد متعلقة

د. عبدالسند يمامة: أول زيارة خارجية لي ستكون مكة المكرمة.. "عملت 60 عمرة وحجيت 4 مرات"

عبدالسند يمامة: فلسطين تحتاج إلى وقفة عربية الآن.. العرب قبلتي السياسية الأولى

د. عبدالسند يمامة يوجه رسالة لجو بايدن: لن نتخذ موقفًا سلبيًا تجاه فلسطين

د. عبدالسند يمامة: رفض الهدنة الإنسانية في غزة يحتاج خطوات تصعيدية

أيمن محسب: قادة إسرائيل ترتكب حماقات بشكل علني.. لابد من محاسبتهم

محسب: إسرائيل تريد تصفية القضية.. صُدموا بشعب مصري لن يتخلى عن أرضه

د. أيمن محسب: "رد الفعل الغربي الآن غير مسبوق.. العالم كله يصرخ"

د. أيمن محسب: بيان القمة العربية الإسلامية تأكيد لامتلاكنا أوراق ضغط حقيقية
الجريدة الورقية