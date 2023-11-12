تفاصيل تعرض موقع مطار القاهرة للاختراق.. هجمة سيبرانية (فيديو)

كشف الدكتور مهندس عبد الخالق محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة ميناء القاهرة الجوي، تفاصيل تعرض موقع مطار القاهرة الجوي، لاختراق، خلال الساعات الماضية .

وأضاف عبد الخالق محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي خيري رمضان، أنه منذ بداية اليوم، تعرض الموقع لهجمة سيبرانية، الغرض منها تعطيل الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة عن العمل.

لم يتم تسريب أي من البيانات التي يحتوي عليها الموقع

وأكد أن هذه الهجمة من خارج مصر، ويتم تتبع خيوطها، مشيرا إلى أنه تم الاطمئنان على أن كل البيانات في الموقع ولم يتم تسريب أي من البيانات التي يحتوي عليها الموقع.

وأوضح أن الموقع يعرض بعض الخدمات داخل مطار القاهرة، وليس بيانات خاصة بالرحلات وتوقيتها ومواعيدها، مشددًا على أن مطار القاهرة الدولي يمتلك أقصى درجات التأمين للبيانات الخاصة بالرحلات والمنتجات.

وأشار إلى أنه بنهاية اليوم؛ ستعود كل الخدمات، وسيكون الموقع الخاص بمطار القاهرة متاحا للجميع للتعامل معه.