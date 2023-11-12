حسام حسني يكشف حقيقية ظهور متحورات لفيروس إنفلونزا الطيور بمصر (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الفيروس المخلوي موجود وعلينا الحذر من هذا الأمر، متابعا أن لم تظهر أي متحورات من فيروس إنفلونزا الطيور في مصر.

الفيروسات النفسية تنشط في أوقات معينة ومنها فصل الخريف

وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الحذر مطلوب وهو طوق النجاه من اي مرض، مضيفا أن الفيروسات النفسية تنشط في أوقات معينة ومنها فصل الخريف الحالي.



وأشار حسام حسني إلى أن الدولة المصرية ووزارة الصحة تعمل وفق قواعد منضبطة للتعامل مع أي أزمة صحية يمكن أن تحدث.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية، مُشددا على أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بإنفلونزا الطيور بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مُشيرا إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي حالات إصابة بأي سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور بأي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على قيام لجان التقصي النشط والتحصين التابعة للوزارة بتكثيف حملاتها بكافة محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي لرصد أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور، وسحب عينات منها لتحليلها بمعهد بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية لصحة الحيوان "WOAH"، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.